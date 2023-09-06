Bakan Uraloğlu: '38 deniz aracıyla yılda 1 milyon metreküp tarama yapıyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığa bağlı 38 deniz aracıyla dere ağızlarında oluşan tıkanmaların önüne geçildiğini ve tarama çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sel zararlarının en aza indirilmesi için dere ağızlarının açık tutulması gerektiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, 38 deniz aracıyla dere ağızlarında oluşan tıkanmaların önüne geçildiğini ve tarama çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü ifade etti. Uraloğlu, sel kaynaklı oluşan kum birikintileriyle balıkçı barınaklarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek, “Sel kaynaklı oluşan kum birikintileriyle balıkçı barınakları kullanılamaz hale geliyor. Dere ağızlarının kapanmasının önüne geçilerek, sel zararını en aza indirmek için açık tutmaya çalışıyoruz. Liman ve tersanelerde kapasite artışlarına cevap verebilmek için yüksek tonajlı gemilerin tersane ve limanlara giriş ve çıkışlarını sağlayabilmek için su derinliğini uygun derinlikte tutuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu, tüm ülke kıyılarında sürdürülen çalışmaların son aylarda İstanbul, İzmir, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Hatay illerinde yoğunlaştığını bildirdi. Uraloğlu, yıllık ortalama 1 milyon metreküplük dip tarama çalışmalarının hedeflendiğini kaydederek, “Balıkçı barınakları, dere ağzı taramaları, limanlar ve tersaneler de olmak üzere yıllık ortalama 1 milyon metreküp tarama faaliyeti yapacağız. Şu anda Zonguldak Limanı içerisinde eksi 6 metreden başlayan derinlikler, tarama sonrasında eksi 9 metreye kadar düşürülecek. Yaklaşık 200 bin metreküp dip tarama yapılması planlanıyor. İlerleyen süreçte tarama faaliyetine bin metreküplük taşıma ve aynı zamanda tarama yapabilen deniz araçları da eklenecek" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, dip tarama çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

“Balıkçı barınakları için barınak içerisinde kum birikmeleri oluyor. Bu kum birikmesi denizi sığlaştırdığı için kullanılamaz hale geliyor. Barınakları kullanılabilir hale getiriyoruz. Dere ağızları, sellerden kaynaklı tıkandığı için sel zararını en aza indirmek amacıyla dere ağızlarını açık tutmaya çalışıyoruz. Limanlar ve tersanelerde gemi boyutları, liman kapasiteleri arttığı için bu kapasiteye cevap verebilmek amacıyla yüksek tonajlı gemileri, tersane ve limanlara alabilmek veya girişlerini sağlayabilmek için su derinliğini bu vasıtalara uygun derinlikte tutuyoruz.”