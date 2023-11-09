Bakan Uraloğlu: '6 ay içerisinde açık denizlerde verdiğimiz uygulamalı eğitimlerde 17 bin 672 kişi sertifika almaya hak kazandı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamalı amatör denizci eğitimi ile ilgili, "Eğitimlere 19 ilde 62 yelken kulübü vasıtasıyla 17 bin 755 başvuru yapıldı. 6 ay içerisinde açık denizlerde verdiğimiz uygulamalı eğitimlerde 17 bin 672 kişi sertifika almaya hak kazandı. Denizci millet denizci ülke hedefi, ortaya konan bu ilgiyle daha da güçlü yeşerecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yelken Federasyonu ile Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yapılan amatör denizcilik uygulamalı eğitimlerin yoğun ilgiyle karşılandığını bildirdi. Uraloğlu, en çok başvurunun 9 bin 768 kişiyle Marmara Bölgesi’nde yapıldığını belirterek, "Uygulama eğitim merkezlerinin sayısı ve kapsadığı alan vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle her geçen gün artırılmakta. 44 kulüple başlayan uygulama eğitimleri geçen süre içerisinde 62 kulübe çıkarıldı" diye konuştu.

"Eğitimlerimizle denizci ülke hedefinin daha da güçlü yeşermesini sağlamaya çalışıyoruz"

Bakan Uraloğlu, Mayıs ve Ekim 2023 tarihleri arasında 17 bin 755 kişinin uygulamalı eğitimlere başvurduğunu, bunlardan 17 bin 672 kişinin sertifika almaya hak kazandığını söyledi. Uraloğlu, amatör denizcilik eğitimlerinin içeriğine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 10 saatlik teorik çevrimiçi eğitimlere 4 saatlik Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle açık denizde uygulamalı yüz yüze eğitimler eklendi ve alınan pratik eğitimle vatandaşlarımız teknelerle ve denizle hasbihal oldu. Eğitimler şişme botlar, dıştan takma motorlu tekne ve yelkenli teknelerde veriliyor. Eğitimler tamamlandıktan sonra sınava sevk edilerek, sınavda başarılı olanlar belgelerini en yakın kart basımı yapılan liman başkanlıklarımızdan teslim alabilmekteler ya da e-Devlet üzerinden alınan doğrulanabilir barkodlu çıktıyla özel teknelerini kullanabilmektedir. Bu eğitimlerimizle tohumlarını attığımız denizci millet denizci ülke hedefinin daha da güçlü yeşermesini sağlamaya çalışıyoruz."

"Özel tekne üretimine de katkı sağlayacak"

Uraloğlu, proje ile hedeflenen denizcilik kültürünün yaygınlaştırılmasının özel tekne üretimine de katkı sağladığına vurgu yaparak, "Bu katkının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Özel tekne sayımız pandemi koşullarına rağmen projenin devam ettiği süre içerisinde artmış, 120 bini geçmiştir. Deniz turizminin de bu büyümeden olumlu yönde etkilenmesi kaçınılmazdır" ifadesini kullandı.