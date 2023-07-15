Bakan Uraloğlu: 'FETÖ devletimizin her noktasına sızarak milli irademizi ortadan kaldırmaya çalıştı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Tarihimizin en büyük ihaneti olan 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ hainleri vatanımızı işgal etmeye, milletimizi yok etmeye, Cumhuriyet’imizi yıkmaya kastettiler. 40 yıllık karanlık bir planla devletimizin her noktasına sızarak milli irademizi ortadan kaldırmaya çalıştılar” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

“FETÖ devletimizin her noktasına sızarak milli irademizi ortadan kaldırmaya çalıştı”

Tarihimizin en büyük ihaneti olan 15 Temmuz darbe girişiminde, Türk milletinin hainlere geçit vermediğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “FETÖ hainleri vatanımızı işgal etmeye, milletimizi yok etmeye, Cumhuriyet’imizi yıkmaya kastettiler. 40 yıllık karanlık bir planla devletimizin her noktasına sızarak milli irademizi ortadan kaldırmaya çalıştılar” kaydetti.

Bakan Uraloğlu, o gece Kurtuluş Savaşı’nın ruhuyla diriliş öyküsü yazıldığını kaydederek, Türk milletinin tüm hesapları bozduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hainlere karşı dimdik duruşuyla planların bozulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, hainlerin karşısında dimdik durarak şahadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde yayınlanan çağrısıyla; milyonlar, milletine, bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere meydanlara indi” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi”

15 Temmuz gecesi ikinci bir kurutuluş mücadelesi başlatıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, o geceyi tarihin gurur dolu sayfalarında destan niteliği taşıyacağını söyleyerek, “Dünyada emsali olmayan bir cesaret ve maneviyatla milli birliğimiz ve irademiz üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan karanlık oyunları bozdu. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi” dedi.

“Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır”

Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz’da şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediğini ve bütün kahraman gazilere şükranlarının sunduğunu dile getirerek, “Tüm dünya bir kez daha şahit oldu ki ‘Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır. Gök kubbede al bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır’ Bu duygularla milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, bütün kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” açıklamalarında bulundu.