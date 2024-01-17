Bakan Uraloğlu: 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025 sonunda bitecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini ve projede yüzde 73 fiziki ilerleme sağlandığını belirterek, “Projemizin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, Türkiye’de yapımı devam eden en önemli demir yolu projeleri arasında yer alan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nde yapılan çalışmalarda gelinen son noktayı anlattı. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Asya-Avrupa arasında taşımacılık yönünden bir köprü konumunda olduğunu belirterek, “Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi, Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturmaktadır. Bu proje İpek Demiryolu güzergâhının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil etmektedir” dedi.

Halkalı-Kapıkule hattının 153 kilometrelik "Kapıkule-Çerkezköy", 67 kilometrelik "Çerkezköy-Ispartakule" ve 9 metrelik "Ispartakule-Halkalı" arası olmak üzere üç fazdan oluştuğunu kaydeden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

“Projemizin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Projenin diğer bir fazları olan Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik kesim ve Halkalı-Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik kesimi de 2028 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Böylelikle projemizin tamamını 2028 yılında faaliyete geçirmiş olacağız. Halkalı-Kapıkule arasında toplam 229 kilometre uzunluğundaki güzergâhta 200 km/s hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Projenin yaklaşık 55 kilometresi Edirne, yaklaşık 62 kilometresi Kırklareli, 68 kilometresi İstanbul, 44 kilometresi ise Tekirdağ il sınırları içerisinde yer almaktadır. Hattımızın Kırklareli, Edirne ve Kapıkule’de istasyonları olacak. Tekirdağ ilimizde Çerkezköy yeni yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları kurulacaktır. İstanbul ilimizde ise Halkalı, Çatalca ve Ispartakule istasyonları olacaktır.”

Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule projesinin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşeceğini, mevcut hat kapasitesinin 4 kat artacağını aktardı. Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hattının ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule güzergahında 200 kilometre/saat hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa edildiğini belirterek, “Çerkezköy-Kapıkule kesimi 275 milyon avro Avrupa Birliği Hibe Fonlarından (IPA) faydalanılarak yapılıyor. Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. 153 kilometrelik bölümün 53 kilometrelik kesiminin hat serimi işlemini tamamladık. Böylelikle yüzde 73 fiziki ilerleme sağladık” ifadelerine yer verdi.

Uraloğlu, projenin diğer etapları olan Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik ve Halkalı-Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik fazın ihale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini de ifade etti. Türkiye’nin AB’nin çok önemli bir paydaşı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Avrupa için Türk üreticiler üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası ve vazgeçilmez ticari ortaklardır. Bu noktalardan bakıldığında Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projemizin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu demir yolu hattı Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri daha güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecektik" değerlendirmesinde bulundu.