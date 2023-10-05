Bakan Uraloğlu: 'İki etaplı olarak gerçekleştirilecek proje çerçevesinde Ankara Esenboğa Havalimanımız 3. pistine kavuşacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’nda 3. pist yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, “Devlet kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 298 milyon avro yatırım gerçekleştireceğiz. İki etaplı olarak gerçekleştirilecek proje çerçevesinde Ankara Esenboğa Havalimanımız 3. pistine kavuşacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımlara ilişkin devam eden 3. pist yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi yatırımların 21 yıldaki büyüme göstergelerinden olduğunu ifade ederek, “Bilindiği üzere önceki yıllarda mevcut havalimanını yenileyerek çağın ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde yılda 20 milyon yolcuyu ağırlayacak kapasiteye yükseltmiştik. Ancak Ankara’ya hava ulaşımı hususunda öylesine büyük bir talep var ki bu kapasite dahi Esenboğa Havalimanı için yetersiz kalıyor. Bu gerçeği istatistikler de göstermektedir. Bu nedenle Esenboğa Havalimanı’nı yenilikçi, vizyoner bir bakış açısıyla geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“İlk 9 ayda Esenboğa Havalimanı’nda yaklaşık 70 bin uçuş trafiği gerçekleşti”

2019 yılına kadar havacılık sektörünün her yıl rekor artışla büyüdüğünü ancak 2020’de pandemi nedeniyle ulaşım faaliyetlerinin durduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“2021 yılı da salgın etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalktığı bir yıl oldu. 2021 yılında Esenboğa Havalimanı’nda iç ve dış hatlar toplamında yaklaşık 67 bin uçuş trafiği gerçekleşti ve 7 milyonun üstünde yolcu ağırlandı. 2022 yılında ağırlanan yolcu sayısı yaklaşık 8 milyon 700 bine yükseldi. Bu yıl ise bu sayıların çok daha üzerine çıkacağını görüyoruz. Daha 2023 yılı tamamlanmadan ilk 9 ayda Esenboğa Havalimanı’nda yaklaşık 70 bin uçuş trafiği gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 45 bin civarındaydı. Yine geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 6 milyon 420 bin olan yolcu sayısı ise bu yıl yaklaşık 9 milyona yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40’a yakın bir artış var ve önümüzdeki yıllarda bu sayının artarak devam edeceğini öngörüyoruz.”

“Projemizin şu anda 3. pist kısmında kazı ve dolgu imalatlarına devam ediyoruz”

2022 yılı Aralık ayında Esenboğa Havalimanı’na ilave yatırım ve 25 yıllık işletmesini kapsayan kamu özel iş birliği ihalesi gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Devlet kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 298 milyon avro yatırım gerçekleştireceğiz. İki etaplı olarak gerçekleştirilecek proje çerçevesinde Ankara Esenboğa Havalimanımız 3. pistine kavuşacak. İlk etap değerlendirilecek 3. pist yapımının yanı sıra, itfaiye istasyonu, özel maksatlı araç giriş binası, ASKİ Ulupınar Deresi’nin ıslahı, teknik blok ve kule, ısı merkezi ve su deposu, uçuş kontrol hangarı, uçak atık su artıma tesisi ve kargo genişleme alanları çalışmaları gerçekleştirilecek. İkinci etap ise en az 40 bin metrekarelik terminal binası genişletilmesi, genel havacılık apronu ve taksi yolu çalışmaları yapılacak. Ayrıca 25 yıllık işletme süresi boyunca devletimizin kasasına KDV dahil 560 milyon avro girecek. Böylelikle 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25’ine denk gelen KDV dahil 140 milyon avro, 27 Mayıs’ta tahsil edilmiştir. Projemizin şu anda 3. pist kısmında kazı ve dolgu imalatlarına devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

“Havalimanlarımızın yolcu kapasitesini 55 milyondan 335 milyona çıkardık”

2003 yılında 60 olan dış hat uçuş nokta sayısının bugün itibarıyla 343 noktaya ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, “Havalimanlarımızın yolcu kapasitesini 55 milyondan 335 milyona çıkardık ve 2003’te 34 milyon olan yolcu sayısı 200 milyonun üstüne yükseldi. Bu yıl sadece ilk 9 ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 165 milyonu geçti. Yani bu yılın ilk 9 ayında 2003 yılındaki toplam yolcu sayısını neredeyse 5’e katladık. İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 461 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı olarak uzun süredir kaldığı zirvedeki yerini korumuştur. Antalya Havalimanımız da günlük ortalama 905 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun 9. havalimanı olarak ilk 10’da yer almaktadır. Havacılık alanında tüm bu yatırım ve başarıları devam ettirmeye de kararlıyız. Havacılık sektöründe altın bir devri yaşıyoruz. Sektör açısından geldiğimiz yer adeta bir destandır. Havacılık alanında yeni başarılara, yeni projelere imza atmaya da devam edeceğiz” dedi.