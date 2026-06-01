Bakan Uraloğlu: 'İstanbul Havalimanı'yla yeni bir kilometre taşına daha ulaştık'

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı’yla yeni bir kilometre taşına daha ulaştık. 31 Mayıs tarihinde 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık. Doğu ile Batı’nın gökyüzündeki buluşma noktası, artan kapasitesi ve güçlü bağlantı ağıyla küresel havacılıkta yeni rekorların da öncüsü olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.