Bakan Uraloğlu: 'Maalesef İstanbul'da yerel yönetimin proje üretimi ve yatırım konusunda çok yavaş ve eksik kaldığını görüyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metrosu inceleme programına katıldı. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Uraloğlu, "Maalesef İstanbul’da yerel yönetimin proje üretimi ve yatırım konusunda çok yavaş ve eksik kaldığını görüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Gayrettepe-Kağıthane etabını inceleme programına katıldı. Bakan Uraloğlu önce hattın dekorasyonunu inceledi, daha sonra protokol ile birlikte metroya binerek vatman koltuğuna geçti. Gayrettepe durağından Kağıthane durağına kadar metroyu kullanan Bakan Uraloğlu, oradaki incelemelerinin ardından metroyu tekrar Gayrettepe’ye kadar kullandı.

"Türkiye’nin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip Gayrettepe İstasyonu’nda çalışmalarda sona yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Yapılan incelemelerin ardından konuşan Bakan Uraloğlu, "Az önce hep birlikte ilklerin projesi, ülkemizin en hızlı metrosu Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın son halkası olan Kağıthane-Gayrettepe etabındaki saha çalışmalarımızı yerinde gördük ve inceledik. Bugüne kadar açılıştan itibaren 2 milyonun üstünde yolcu taşıdık, 20 dakika sefer sıklığı ile aylık ortalama 450 bin yolcuya hizmet verdik. Şimdi de önümüzdeki aylarda hizmete almak için aralıksız çalıştığımız hattımızın Gayrettepe İstasyonu’nu da içeren 3,5 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmalarda sona yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 72 metre derinliği ile Türkiye’nin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip Gayrettepe İstasyonu’nun hizmete alınmasıyla Havalimanı metro hattımız Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak" diye konuştu.

"İlk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık’’

Hattın erişilebilirlik fonksiyonunun gelişeceğini, aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş’ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olunacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Proje ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim-Göktürk arası 26 dakika ve 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası 35 dakika olacak. İlk defa yerli ve milli imkanlarla, Bakanlığımızca desteklenen bir proje ile ASELSAN ve iş birliği içinde bulunduğu TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her şeyimiz Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü; milli ve yerli olacak. Bundan sonra yine tren sinyalizasyon ve ara yüz çalışmalarının yerli imkanlarla hayata geçireceğiz ve yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip araçlar kullanacağız. Bunlar çok ama çok kıymetli kazanımlar" şeklinde konuştu.

"Hamaset dolu günübirlik tartışmalara ayıracak vaktimiz yok"

Bakan Uraloğlu, projeleri tamamlandığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’un raylı sistem ağının yüzde 50’den fazlasını bitirmiş olacağını ve İstanbullu vatandaşların hizmetine sunacağını söyleyerek, "Biz son 21 yıl içerisinde Bakanlık olarak İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısına 665 milyar liranın üstünde yatırım yaptık. 212 buçuk milyar lira ile bu miktarın yüzde 32’sini İstanbul’un demir yolu ulaşım ağlarına harcadık ama maalesef İstanbul’da yerel yönetimin proje üretimi ve yatırım konusunda çok yavaş ve eksik kaldığını görüyoruz. Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasetçiler, bürokratlar, hepimiz milletimize ve devletimize hizmet için varız. Hepimiz sorumluluk alanımızda elimizi taşın altına koymalıyız. Hamaset dolu günübirlik tartışmalara ayıracak vaktimiz yok. Bunların bir an evvel aşılması gerektiğini düşünüyorum. Hizmet odaklı olmalıyız. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı" diye konuştu.

Erdoğan’a ve Karaismailoğlu’na teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu projenin başlangıcından bugüne kadar görev yapan bakan arkadaşlarımız var, özellikle Adil Karaismailoğlu Bakanımıza ben teşekkür ediyorum. Son olarak bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum, buradaki sinyalizasyon sistemlerini de biz ASELSAN’a çalıştırıyoruz. Gerçekten dünyadaki 5 firmanın bir tanesi olmuş oldu bu vesileyle. Bu da bizim gurur kaynağımızdır. Esasında biz kamu olarak bu projeleri şimdiye kadar hep destekledik. Türkiye’deki akıllı ulaşım sistemlerinin ilk denemesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki ücret toplama sistemleridir. Savunma sanayisinde dünya markası olan ASELSAN bugün de bizim raylı sistemlerimizdeki sinyalizasyonu yapıyor. Ben kendilerine Savunma Sanayii Başkanlığımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Tekrardan emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah metronun açılışında sizlerle beraber oluruz" ifadelerini kullandı.