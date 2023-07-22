Bakan URALOĞLU: 'Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Milli Elektrikli Trenimizden sonra Milli Hızlı Trenimizi de yapıyoruz. İşletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren tasarım çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Uştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.’yi (TÜRASAŞ) ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alan Bakan Uraloğlu, ardından Alüminyum Gövde İmalat Fabrikası, Son Montaj Atölyesi, Kumlama Atölyesi ve Elektrik Test Atölyesi’nde incelemelerde bulundu. Uraloğlu sonrasında Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığına 27 Mayıs tarihinde başlayan başarı ile raylarda vatandaşa hizmet veren Milli Elektrikli Tren’in kokpitine geçerek sürüş gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, 21 yılda Türkiye’nin yerli sanayi alanında dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi haline geldiğini belirterek, milli elektrikli trenlerin başarıyla yolcu taşımacılığında kullanıldığının altını çizdi. Milli Hızlı Tren çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler veren Uraloğlu, “Milli Elektrikli Trenimizden sonra Milli Hızlı Trenimizi de yapıyoruz. İşletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren tasarım çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaları final tasarım aşamasına getirerek bu sürecin yüzde 90’nını tamamladık. Bu çerçevede üretime esas teknik resim ve teknik dokümantasyon süreci ile birlikte tedarik süreçlerine devam ediyoruz. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz. Milli Elektrikli trenimizin ardından İnşallah, 8 araçlı tren setine sahip olacak Milli Hızlı Trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz artık Hızlı Tren ve Yüksek Hızlı Trenlerini kendisi üretebilecek konumdadır. Çok yakın bir gelecekte de yurtdışından araç temin etmeye gerek kalmayacaktır” dedi.

“Milli Elektirikli Tren 56 günde yüzde 77 dolulukla 70 bin kişi taşıdı”

Uraloğlu, Milli Elektrikli Trenlerin 27 Mayıs 2023 tarihinde başladığı Adapazarı-Gebze arasında başladığı yolcu taşımacılığına başarıyla devam ettiğini hatırlatarak, “Milli Elektrikli Trenlerimiz 11 İstasyona uğrayarak 97 kilometre yol kat ediyor. Hizmete başladığı günden bugüne, 56 gün içerisinde 281 sefer yaptı, 27 bin 400 kilometre yol kat etti. 70 bin üstünde yolcumuza yüzde 77 kapasite doluluk oranı ile hizmet verdi. Bu ilk iki trenimize katılacak olan üçüncü tren setimizin fabrika testleri de başarıyla devam ediyor. Diğer setlerin ise montaj işlemleri sürüyor. Fabrika testleri devam eden 3. setimizi de 2023 yılının 3. çeyreğinde yolcu taşımacılığına hazır hale getirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduğumuz artık bilinen bir gerçek”

TÜRASAŞ’ın demiryolu endüstrisi alanında bir dünya markası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen son 21 yılda yerli sanayimizi geliştirerek ürettiğimiz milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduğumuz artık bilinen bir gerçek. Bugün Türkiye, kendi yerli gözlem ve haberleşme uydularını üretiyor. Tersanelerinde savaş gemilerini inşa ediyor. ATAK Helikopterleriyle, Silahlı-Silahsız Hava araçlarıyla gökyüzünde hâkimiyet kuruyor, Hava savunma sanayinde Dünya güç dengelerini değiştiren, muharebe alanında çığır açan teknolojiler geliştiriyoruz. 2007’de Bayraktar Mini İHA ile başlayan serüvenimiz, 2014’te Bayraktar TB2 ve 2019’da da Akıncı ile devam etti. İlk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma gökyüzünde boy gösterdi” ifadelerini kullandı.

“Devrim otomobilini engelleyenlere Togg ile cevap verdik”

TOGG ile milletimizin 60 yıllık hayaline son verdiklerini de belirten Bakan Uraloğlu, “Bundan 60 sene önce bugünkü TÜRASAŞ’ın Eskişehir tesislerinde üretilen Devrim Otomobilini engelleyenlere TOGG ile cevap verdik. İşte burada, Sakarya’da bulunan TÜRASAŞ tesislerimizde de Milli Elektrikli Tren Setlerimizi üretiyoruz. Artık Türkiye Yüzyılındayız. Cumhuriyetimizin yeni asrı için hayal ettiğimiz, yıllardır hazırlığını yaptığımız projeleri daha da hızlandıracağız. Bu yüzyıl ülkemizin dünya tarihine damga vurduğu bir dönem olacak” ifadelerine er verdi.

“Orta Doğu’nun en büyük raylı sistem araç üreticisi olduk”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003 yılından bu yana harcanan yoğun emek bugün yeni ürünler, yeni pazarlar, rekor satış ve karlılıkla vücut bulmuştur” diyen Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“TÜRASAŞ’ı, Orta Doğu’nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline getirdik. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri ve motorları, yolcu ve yük vagonları, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana ve kritik ürünleri kendimiz üretiyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde de çalışabilecek özellikteki Milli Elektrikli Tren Setlerimiz de demiryolu endüstrimizin gelişmişlik düzeyinin kanıtı oldu. Bildiğiniz üzere Nisan ayında ilk Milli Elektrikli Tren Setlerimizi TCDD Taşımacılığa devrederek, milletimizin hizmetine sunduk. Bu tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre, tasarım hızı ise 176 kilometredir. İşletme ihtiyaçlarına göre 3’lü, 4’lü 5’li ve 6’lı araç konfigürasyonuna sahip. 5’li araçlı konfigürasyonunda yolcu kapasitesi 324’tür. Avrupa Birliği tarafından istenen TSI Sertifikasına yani karşılıklı işletile bilirlik için gerekli tüm şartlara da sahiptir. Şu ana kadar 2 ilk örnek ve 1 seri set olmak üzere toplamda 3 set üretilen Milli Elektrikli Tren setlerimizden, 2024 yılına kadar 4 set, 2025 yılı sonuna kadar 15 set olmak üzere toplamda 22 set üreterek yolcu taşımacılığının önemli bir ihtiyacını karşılayacağız. 2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56’ya tamamlayacağız.”