Bakan Uraloğlu: 'Trafik güvenliğini arttırmak için başvurulan en önemli tedbirlerden biri akıllı ulaşım sistemleridir'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Günümüzde demiryolu olsun, karayolu olsun, havayolu ya da denizyolu olsun tüm ulaşım modlarında trafik güvenliğini arttırmak için başvurulan en önemli tedbirlerden biri akıllı ulaşım sistemleridir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 2. Bölge Müdürlüğünde bulunan Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezinde incelemelerde bulundu. TCDD Genel Müdürü Ufuk Yalçın ile merkezdeki laboratuvarları gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Uraloğlu, incelemelerin ardından aynı alanda bulunan Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezine geçti.

"11 laboratuvarda 150’den fazla deney yapılmakta"

Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezinin 2009’da kurulduğunu ve demiryolu mühendisliği teknolojileri bakımından çok önemli bir kuruluş olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Demiryolu sistemlerinin tasarım, imalat ve işletmesine yönelik uygulamalar geliştirmek için üniversiteler ve TÜBİTAK gibi ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak AR-GE çalışmaları yapmaktadır. Bunlara ek olarak 11 laboratuvarda başta malzeme karakterizasyonu olmak üzere çeşitli alanlarda ölçüm ve raporlamalar gerçekleştirmekte, malzeme, jeoloji ve elektronik başta olmak üzere çeşitli alanlarda 150’ den fazla deney ve ölçüm yapmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak geleceği bugünden tasarlarken teknolojideki gelişmeleri, küresel trendleri dikkate alıyor dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Günümüzde demiryolu olsun, karayolu olsun, havayolu ya da denizyolu olsun tüm ulaşım modlarında trafik güvenliğini arttırmak için başvurulan en önemli tedbirlerden biri akıllı ulaşım sistemleridir. Bu kapsamda biz de bilişim teknolojilerindeki gelişimlere paralel olarak tüm ulaşım modlarımızda akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmaya başladık. Akıllı ulaşım sistemlerine yönelik çalışmalarımızla seyahat sürelerini azaltmayı, trafik güvenliğini artırmayı, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanılmasını, mobiliteyi yani hareketliliği artırmayı, enerji verimliliğini artırarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı ve çevreye verilen zararları azaltmayı amaçlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda ’Akıllı Ulaşım Sistemleri’ projeleri ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz."

"Verimli tren işletmeciliğine de katkı sağlayacaktır"

Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi sayesinde zamanında yapılan müdahalelerle muhtemel tren gecikmelerini minimum seviyeye çekmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Tren işletmeciliğini sürekli inceleyecek merkezimiz üst yönetime ve işletme operasyonlarını yürüten ekiplerimize raporlar vererek verimli tren işletmeciliğine de katkı sağlayacaktır. Bu düşüncelerle Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi’nin başta TCDD ve tüm demiryolu sektörüne yeni bir soluk getirmesini temenni ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, TCDD Genel Müdürü Ufuk Yalçın ile hareket halindeki yolcu ve yük trenlerine bağlanarak yolculukla ilgili bilgi aldı. Ardından Yalçın tarafından Bakan Uraloğlu’na "Türkiye Yüzyılı İlk Yerli Üretim Karakurt’tan Milli Elektrikli Trene" adlı tablo hediye edildi.

Daha verimli sürüş teknikleri geliştirilecek

Öte yandan, merkez sayesinde 7/24 esasına göre lokomotiflere konulan kameralar sayesinde yolcu ve yük trenleri izlenecek. Gerçek zamanlı olarak izlenen trenlerde uyku, dalgınlık, yorgunluk, algının yoldan kayması gibi durumlar sistem tarafından otomatik olarak tespit edilecek. Her vardiyada 4 kişi olarak görev yapan operatörler tarafından makinistlere doğrudan ulaşılarak gerekli uyarılar yapılacak. Mevcut güvenlik tedbirlerine ek olarak demiryollarının güvenli, emniyetli ve zamanında işletilmesi için daha fazla veri elde edilecek. Merkezde elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle sürüş güvenliği artacak ve daha verimli sürüş teknikleri de geliştirilecek.