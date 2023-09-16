Bakan Uraloğlu: 'TÜRKSAT 6A'nın Haziran 2024'te uzaya fırlatılmasını planlıyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ziyaretinde, “TÜRKSAT 6A uydusunun mevcut takvime göre de Haziran 2024’te uzaya fırlatılmasını planlıyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A uydusunu Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde ziyaret etti. Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A Uydusu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, uydunun 2024 yılının mart ayında fırlatılmak üzere anlaşmalı şirket olan Space-X’e teslim edileceğini ve haziran ayında da fırlatılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

“Ülkemizi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına taşıyacak”

Bakan Uraloğlu yaptığı konuşmada, Türkiye’nin TÜRKSAT 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüvenini ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile taçlandırdıklarını belirterek, “Ülkemizi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 arasına taşıyacak olan TÜRKSAT 6A haberleşme uydumuz tamamlandığında, 42 doğu boylamında hizmet verecektir. 35 bin 786 kilometre uzaklıkta, yer merkezli bir yörüngede yer alacaktır. 7,5 kW güce sahip olacak yerli ve milli haberleşme uydumuz, 20 aktarıcıya sahip olacaktır” bilgilerini aktardı.

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A uydusunun Ku bantta hizmet vereceğini de ifade ederek, daha önceki TÜRKSAT uyduları ile kapsanmayan Güneydoğu Asya gibi yeni coğrafyalara hizmet sunacağı bilgisini de paylaştı.

“Görev süresi 15 yıl olacak”

TÜRSAT 6A haberleşme uydusunun görev süresinin 15 yıl olacağını belirten Uraloğlu, “Uçuş Bilgisayarı, Güç Dağıtım Birimi, Elektrikli İtki Motoru, Yakıt Tankı, Güç İşleme ve Kontrol Birimi gibi kritik bileşenlerin yerli imkanlar ile üretilmesi ve yüksek yerlilik oranı ile uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlılığı azaltacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“İlk fonksiyonel testleri bitti”

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT-6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testleri, TÜRKSAT, SSB ve TUSAŞ iş birliğiyle devam ettiğini söyleyerek, “Şu anda Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli, Mühendislik Modeli ve Uçuş Modeli olmak üzere 3 ayrı model üretimi planlanan TÜRKSAT 6A uydu projesinde, Isıl Yapısal ve Mühendislik Modellerinin üretim, entegrasyon ve testleri tamamlanmıştır. Mühendislik Modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanmış olup, sistem seviyesi ilk fonksiyonel testleri, termal vakum testi, titreşim testi, akustik testi ile elektromanyetik uyumluluk testleri bitmiştir” diye konuştu.

“Kütle özellikleri ölçümü Şubat 2024’te gerçekleştirilecektir”

Son test aşaması olan sistem seviyesi kompakt alan anten testi (CATR) hazırlıklarına başlandığının da altını çizen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Anten ve güneş panellerinin açılma testleri ekim ayında, Fırlatıcı Uyum ve Piro Testleri ile son hizalama testleri de Kasım ayında başlayacaktır. CATR yani kompakt alan anten testi sonrası güneş panelleri entegrasyonu ve kütle özellikleri ölçümü Şubat 2024’te gerçekleştirilecektir. Tüm bu testlerinin tamamlanmasıyla birlikte uydumuz fırlatma sahasına sevk için hazır hale gelecektir.”

“TÜRKSAT 6A’nın Haziran 2024’te uzaya fırlatılmasını planlıyoruz”

Bakan Uraloğlu, uydunun fırlatma tarihleri hakkında ise, “TÜRKSAT 6A’nın Mart 2024’te nakliyeye hazır hale gelmesini hedefliyoruz. Space X firması ile TÜRKSAT 6A fırlatma hizmetleri temini sözleşmesi Temmuz 2021 tarihinde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeye bağlı koordinasyonlar bakanlığımız uhdesindeki TÜRKSAT tarafından yürütülmektedir. Mevcut takvime göre de Haziran 2024’te uzaya fırlatılmasını planlıyoruz” açıklamasında bulundu.