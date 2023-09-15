Bakan Uraloğlu, Cezayir Büyükelçisi Belan'ı kabul etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cezayir’in Ankara Büyükelçisi Amar Belanı’ı makamında kabul etti.

Bakan Uraloğlu, kabulde iki ülke arasındaki ticaret hacmine dikkat çekerek, “5 milyar doları bulan ticaret hacminin stratejik ortaklık aşamasına gelen iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesi ile daha da büyüyeceği kanaatindeyim. Ulaştırma alanında kurulacak iş birliklerinin de hiç şüphesiz bu sürece büyük ölçüde katkısı olacaktır” dedi.

Bakan Uraloğlu, Dışişleri Bakanları eş başkanlığında düzenlenen Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısında olduğu gibi iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinde aktif rol alındığını söyledi. Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma alanında kurulacak iş birliklerinin de hiç şüphesiz bu sürece büyük ölçüde katkısı olacaktır. İki ülke arasında 5 milyar doları bulan ticaret hacminin stratejik ortaklık aşamasına gelen iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesi ile daha da büyüyeceği kanaatindeyim” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Cezayir’e gidecek

Bakan Uraloğlu, 21-22 Eylül tarihlerinde Cezayir’e bir resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirterek şunları kaydetti:

“Cezayir’in liman ve demiryolu başta olmak üzere başlıca altyapı ihtiyaçlarını ele aldığımız bu görüşmede altyapı sektöründe iki ülke arasında kurulabilecek yeni iş birliği imkanlarını araştırdık. Ben de bu konuda sayın bakanla karşılıklı başlattığımız iş birliğini ilerletmek adına 21-22 Eylül tarihlerinde Cezayir’e resmi bir ziyarette bulunarak, kendileri ile bir araya gelme arzusu içerisindeyim. Söz konusu ziyarette ulaştırmanın farklı sektörlerinde sürdürülen ilişkileri ele almak adına Cezayir Ulaştırma Bakanı Sayın Youcef Cherfa ile de bir görüşme gerçekleştirmeyi arzu etmekteyiz.”