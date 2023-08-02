Bakan Uraloğlu, e-Devlet kullanıcılarının yüzde 37 arttığını duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'e-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısı geçen seneye nazaran yüzde 37 artış gösterdi. 1 milyon 586 bin 819 kişi daha e-Devlet kullanmaya başladı' dedi.

Bakan Uraloğlu, e-Devlet kullanıcılarının yüzde 37 arttığını duyurdu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “e-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısı geçen seneye nazaran yüzde 37 artış gösterdi. 1 milyon 586 bin 819 kişi daha e-Devlet kullanmaya başladı” dedi.

Hızlı hizmet imkanı ile vatandaşlara 7/24 hizmet verebilen e-Devlet’i kullananların sayısı günden güne artıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların e-Devlet uygulamasına ilgisinin yoğun olduğunu ve kullanıcıların memnuniyetinin arttığını söyledi. 2022 yılı içinde yapılan iyileştirmeler ve yeni hizmetlerin eklenmesiyle e-Devlet Kapısı’nın kullanımında hızlı bir artış gözlendiğini belirten Uraloğlu, “2022 ilk 6’ıncı ayında 59 milyon 589 bin 845 kişi e-Devlet kullanırken, 2023’ün ilk 6 ayı sonunda 63 milyon 330 bin 190 kişi e-Devlet kullanıyor. e-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısı geçen seneye nazaran yüzde 37 artış gösterdi. 1 milyon 586 bin 819 kişi daha e-Devlet kullanmaya başladı” dedi.

Memnuniyet oranı yüzde 95,3

Bakan Uraloğlu, 1 milyon kullanıcının katıldığı ankette e-Devlet kapısı memnuniyet oranının yüzde 95,3’e ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, “30 milyon 12 bin 473 kadın, 33 milyon 317 bin 717 erkek kullanıcı e-Devlet kullanıyor. e-Devlet kapısında hizmet sayısı toplamda 7 bin 169’a ulaştı” dedi.