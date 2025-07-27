Bakan Uraloğlu, helikopterle yangın bölgesini havadan inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, helikopter ile yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Bakan Uraloğlu, helikopterle yangın bölgesini havadan inceledi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, helikopter ile yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Yangın Harekat Merkezi’nde bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopterle yangın bölgesini havadan inceledi. Daha sonra helikopterle bölgeye inen Bakan Uraloğlu, personelden bilgi alarak yanan yerleri yakından gözlemledi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb