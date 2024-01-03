Bakan Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bazrpash'ı ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash’ı konuk etti.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash’ı bakanlığımızda konuk ettik. Kendilerine İran’ın Kirman eyaletinde yaşanan terör saldırısına ilişkin üzüntümüzü ifade ettik. Hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledik. Daha sonra ülkelerimiz arasındaki ulaştırma politikalarına dair karşılıklı istişarelerde bulunduk” ifadelerine yer verdi.