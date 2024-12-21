Bakan Uraloğlu, Marmaray'ın günlük yolcu rekoru kırdığını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray’ın 20 Aralık’ta 743 bin 596 kişiye hizmet vererek günlük yolcu rekoru kırdığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Marmaray’ın 20 Aralık’ta 743 bin 596 kişiye hizmet vererek günlük yolcu rekoru kırdığını açıkladı. Uraloğlu, Marmaray’ın yolcu sayısının her geçen gün katlanarak artmaya devam ettiğini belirterek, "24 Şubat 2024 tarihinde 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.

"Bugün itibarıyla 196 milyon yolcumuza hizmet verdik"

Marmaray’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013’te vatandaşın hizmetine sunulduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Açıldığı günden itibaren 1 milyar 226 milyon yolcuya hizmet veren hattımız ile vatandaşlarımız Sirkeci ve Üsküdar arasını 4 dakika gibi kısa bir sürede hava koşullarından etkilenmeden geçebiliyor. Gurur projelerimizden Marmaray muadillerine göre 60,46 metre derinliği ile dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile iki kıtayı birbirine bağlıyor" ifadelerine yer verdi.

"2024 yılında 196 milyon yolcumuza hizmet verdik"

Marmaray’ın bir günde ortalama 600 bin vatandaşa hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, "2024 yılında bugün itibarıyla 196 milyon yolcumuza hizmet verdik. Vatandaşlarımızın Marmaray’a olan yoğun ilgisi bizlere büyük bir mutluluk ve gurur veriyor. Marmaray, asrın projesi ünvanını koruyarak İstanbul’un ulaşımına nefes aldırmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.