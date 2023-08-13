Bakan Uraloğlu'ndan Burhaniye'ye kavşak müjdesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde Şehir Buluşmaları’na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Burhaniye Devlet Hastanesi önünde kavşak düzenlemesi yapılacağı müjdesini verdi. Bakan Uraloğlu ile görüşen Burhaniye AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, kavşak yapımının önümüzdeki günlerde ihaleye çıkarılacağını söyledi.

Burhaniye’de çok sayıda kazanın yaşandığı Devlet Hastanesi Kavşağı’nın yapımı için yapılan çalışmalar sonuç verdi. Balıkesir’de Şehir Buluşmaları’na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşen AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, kavşak konusunu gündeme getirirken müjdeyi aldı. Kavşağın önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağını anlatan Gedikoğlu, “Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu, kavşak ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi. Yapımına önümüzdeki ay başlanacağını tahmin ediyoruz. İnşallah, yoğun şikayetlere neden olan bu kavşak düzenlenince trafik rahatlayacak” dedi.