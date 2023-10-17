Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelen Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Türkiye’nin Suudi Arabistan’ın dijital vizeye dahil edildiği konuyla ilişkili olarak uçak seferlerinin arttırıldığını belirtti.

“Biz beraberce daha iyisini yapmalıyız”

Uraloğlu, Bakan Tevfik er-Rabia ve beraberindeki heyeti karşılamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Sizleri kardeş ülkenin kardeş insanları olarak burada görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız ve Veliaht Prens’in arasındaki güzel ilişkiler bizim ilişkilerimize de olumlu yansıyor. Onlar bu ilişkileri iyi tuttukça bizim yükümüz ağırlaşıyor. Biz beraberce daha iyisini yapmalıyız. O yüzden ben ziyaretiniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin elektronik vize uygulamasına dahil edildiğini teyit etmek isterim”

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı er-Rabia ise Türkiye’nin dijital vize uygulamasına dahil edildiğini, buna bağlı olarak Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki uçuş seferlerinin arttırıldığını vurguladı. Er-Rabia, şöyle konuştu:

“Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı olarak burada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Özellikle bugün biz tarihi bir duyuru yaptık. İkili ilişkilerin ivme kazanması konusunda da büyük bir avantaj sağlayacaktır. Türkiye’nin elektronik vize uygulamasına dahil edildiğini teyit etmek isterim. Bu elektronik vizeye herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 5 dakikadan daha az bir süre içerisinde alabilecek. Ayrıca Suudi Arabistan’da herhangi bir havalimanına gidip oradan da alınabilecek. Bu vize 1 yıllık süre için geçerli olacak. Çok girişli, çıkışlı olacak. 90 gün ikametgah alınabilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu vizeyle Mekke ve Medine’nin yanı sıra diğer tüm illeri gezme imkanı bulabilecek. Suudi havayolları koltuk kapasitesini yüzde 360 oranında arttırdı. Direkt olarak Ankara’dan Medine’ye gidilecek. Gaziantep’ten Medine’ye yine direkt uçuşlar olacak. Önümüzdeki aylarda Ankara’dan Medine’ye ve Cidde’ye direkt uçuşlar başlayacak. Hem elektronik vize hem de uçuş kapasitelerinin arttırılması iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceği gibi turizm alanına da olumlu olarak yansıyacaktır.”

“Bu büyük başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum”

Ayrıca Bakan Tevfik er-Rabia, yerli ve milli elektrikli araç Togg’u tecrübe ettiğini ve çok beğendiğini ifade ederek, “Dün bakanımızla birlikte Togg aracını tecrübe ettim. Bu büyük başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede de Togg’u Suudi Arabistan’da görmek istiyoruz” dedi.