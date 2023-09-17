Bakan Uraloğlu, TUSAŞ'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti. Gökbey Helikopteri, Atak Helikopteri, Hürjet, Hürkuş, ANKA ve Milli Muharip Uçak KAAN’ın yapım tesislerinde incelemelerde bulunan Uraloğlu, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyareti sırasında TUSAŞ Şeref Defteri’ni de imzalamayı ihmal etmeyen Uraloğlu, şu ifadeleri not düştü:

"TUSAŞ, savunma sanayinde Türkiye’ye büyük hizmetler sunuyor. Yerli ve milli mühendislik ürünlerimizle savunma sanayi alanında dünyada söz sahibi bir ülkeyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere savunma sanayi alanında dışa bağımlı iken bugün tedarikçi bir ülke konumuna gelmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Gördüğümüz projelerle bu başarı çok açık bir şekilde ortada."

Ayrıca Bakan Uraloğlu, Türk savunma sanayisinin önemli oyuncularından TUSAŞ’ın başarılarına ve gelecek projelerine olan destek ve ilginin devam edeceğini söyledi.