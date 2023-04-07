Bakan Varank: 'Araç nerede diye soranlar, gelin Sultanbeyli'de bugün açılışını yaptığımız merkezin önünde görebilirler'

İstanbul’da Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi’nin açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg otomobili önünde konuştu. Bakan Varank, “Ben şimdi başta 6’lı masanın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu olmak üzere muhaliflere sesleniyorum. ‘Araç nerede’ diye soranlar, gelin Sultanbeyli’de bugün açılışını yaptığımız merkezin önünde aracı görebilirler” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi’nin açılışına katıldı. Bakan Varank, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile beraber açılış programı sonrasında merkezin önünde bulunan Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un önünde konuştu.

“Araçlarımızın yollarda kullanılıyor olması bizim açımızdan gurur vesilesi”

Bakan Varank, “Bugün Sultanbeyli’ndeyiz, burada bakanlığımızın destekleriyle kurulan dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme merkezinin resmi açılışını gerçekleştirdik. Sizlerin de söylediğiniz gibi bugün itibarıyla Togg teknoloji kampüsünden Togg sevkiyatlarımız başladı. Tırlar bugün araçları teslim etmeye başladı. Bakanlıklara da araçlar teslim edilmeye başlanmış oldu. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilk aracımızı aldık. Ben de buraya aracımızla gelmiş oldum. Tabii mutluyuz ve gururluyuz. Böyle önemli projenin nihayete ermiş olması ve araçlarımızın yollarda kullanılıyor olması bizim açımızdan gurur vesilesi” dedi.

“Vatandaşlarımızın büyük bir teveccüh gösterdiği bir projeden bahsediyoruz”

Bakan Varank, “İçimi burkan bir husus var, onu da söylemem lazım. Togg ile geldiğimizde kimse sizin yüzünüze bakmıyor, herkes araçla ilgileniyor. Bu manada içimizde bir burukluk da var. Vatandaşımızın araca olan ilgisini görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi ilk ilan ettiği andan itibaren 7’den 77’ye ülkemizle gurur duymak isteyen vatandaşlarımızın büyük bir teveccüh gösterdiği bir projeden bahsediyoruz” dedi.

“Araç nerede diye soranlar, Sultanbeyli’de bugün açılışını yaptığımız merkezin önünde aracı görebilirler”

Varank konuşmasının devamında, “Bizim siyaset anlayışımızda verdiğimiz sözü tutmak önceliğimiz. Biz millete hangi sözü verdiysek tutmak için gayret gösterdik ve mücadele ettik. O projelerden birini de hayata geçirmiş olduk. Tüm Türkiye’ye hayırlı olsun. Bu projeyi eleştirenler oldu, farklı kulplar takmak isteyenler oldu. Aracın tanıtımını yaptığımız zaman ‘Bunun fabrikası nerede’ diyenler oldu, fabrikanın açılışını yaptığımızda ‘Üretim bandı yok, bunları nerede üretiyorsunuz’ diyenler oldu. Ben şimdi başta 6’lı masanın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu olmak üzere muhaliflere sesleniyorum. Araç nerede diye soranlar, gelin Sultanbeyli’nde bugün açılışını yaptığımız merkezin önünde aracı görebilirler” dedi.