Bakan Varank: 'Bizim bir ilçe belediyemizin ortaya koyduğu gayreti, CHP'li büyükşehir belediyeleri bile ortaya koyamıyor'

Bursa’nın Gürsu Belediyesi, ilçe tarihinin ilk kültür merkezi olan ‘Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ni hizmete açtı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim bir ilçe belediyemizin ortaya koyduğu vizyon ortada. Bir ilçe belediyemizin ortaya koyduğu gayreti, emin olun şu anda Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyeleri bile ortaya koyamıyor" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın yerel seçim dönemindeki vaatlerinin ilk sıralarında yer alan Gürsu Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, yepyeni ve dinamik bir dizayn ve ilçe halkının ihtiyacına yönelik donanımları ile hizmete açıldı. Zafer Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde, 2 bin 696 metrekare inşaat alanında, 570 metrekare taban alanı üzerinde, 4 katlı olarak oluşturuldu. Bünyesinde, 4 dükkan, 4 ofis, okuma salonu, 300 kişilik konferans salonu, kafeterya yer alıyor. İlçe tarihinin ilk kültür merkezinde 150 kişilik de kütüphane bulunuyor. Tiyatrodan konsere, birçok görsel sanat etkinliğinin sahnelendiği merkezde, büyük ve geniş bir kütüphanede öğrenciler için ders çalışma alanları hazırlandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışa Togg ile gelen Bakan Varank, “Biz 21 yıldır taş üstüne taş koymanın, bu ülkeye hizmetleri kazandırmanın, Bursalıları en güzel yatırımlarla buluşturmanın derdinde olduk. Bugün açılışını yaptığımız kültür merkezi de, okuma salonlarıyla, kütüphaneleriyle, etkinlik alanlarıyla hem ilçemize, hem buradaki vatandaşlarımıza, hem de buradaki genç kardeşlerimize hizmet edecek. 24 saat açık olacak kütüphanesinin yanı sıra, çay, kek bedava olacak. Burada gençlerimiz gelecekler, ders çalışacaklar ve geleceğe kendilerini hazırlayacaklar. Biz sadece bugünü kurtarmanın derdinde değiliz. Biz Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın derdindeyiz. Onun için 21 yıldır yaptığımız gibi inşallah önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yolumuza kararlılıkla devam etmemiz lazım. 14 Mayıs’ta güçlü bir karar vermemiz lazım. Cumhurbaşkanımızı yüzde 70’le değil, yüzde 100 ile cumhurbaşkanı yapmaya var mısınız? Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yaptığı hizmetleri saydı. Sayarken, unuttukları da vardır. İşte bizim bir ilçe belediyemizin ortaya koyduğu vizyon ortada. Bir ilçe belediyemizin ortaya koyduğu gayreti, emin olun şu anda Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyeleri bile ortaya koyamıyor” dedi.

Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin adının öneminden bahseden Bakan Varank, “Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, çok vizyoner bir insandı. Dava adamı bir insandı. Bugün bu açılışı yaparken Ankara’da ne oldu biliyor musunuz? Erbakan Hocamızın hep hayali olan, Türkiye ilk defa kendi jet motorlu uçağını bugün uçurdu. Türkiye’nin otomobilini yapmak Erbakan Hocamızın hayaliydi. İşte Togg’u biz gerçekleştirdik. Türkiye’nin tankını yapmak Erbakan Hocamızın hayaliydi. Altay tankını ordumuza teslim ettik. Türkiye’nin uçağını yapmak Erbakan Hocamızın hayaliydi. İşte bugün jet motorlu uçağımızı uçurduk. Biz bu ülkeyi kalkındırmanın, bu ülkeyi kendi ayakları üzerinde tutmanın yolu nereden geçtiğini gayet iyi biliyoruz. İnşallah yolumuzu aynı gayretle devam edeceğiz. Bu cahil muhalefetin ne dediğine de aldırmayacağız. Bu muhalefettekiler o kadar cahil ki. Ne üretimden anlarlar, ne sanayiden anlarlar, ne kalkınmadan anlarlar. Bunların yatırımdan anladığı heykelle musluk açmak. Şimdi o arkadaşlar o kadar Türkiye’den bihaberler ki, ‘Türkiye’nin otomobili İtalya’dan geliyor’ diyorlar değil mi? Bunlar ne Türkiye’yi biliyorlar ne Gemlik’i biliyorlar. Bunlar zannediyorlar ki Gemlik İtalya’da. Ama biz onlara Türkiye’yi de, Bursa’yı da, Gemlik’i de Allah’ın izniyle öğreteceğiz mi? Bu yatırımlarla şehrimizi, ilçelerimizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi kalkındırmanın yolu teknolojiden geçiyor. Sanayiden geçiyor. Katma değerli üretimden geçiyor. Bizim yaptığımız Türkiye’nin otomobili, batarya fabrikası gibi yatırımlar. Türkiye’nin tankı, Türkiye’nin TCG Anadolu gemisi, Türkiye’nin uçakları, işte bunlar hepimizin ekmeğini büyütecek yatırımlar. Biz bu ekmeği büyüttükçe Allah’ın izniyle refahı da kendi aramızda paylaşmış olacağız. Ülkemizi kalkındırmış olacağız. ‘Türkiye’nin otomobilini yaptınız ama Türkiye’nin otomobili karın doyuruyor mu?’ Böyle bir cahillik olmaz. Türkiye’nin otomobilinde çalışan binlerce emekçi kardeşimiz. Türkiye’nin batarya fabrikasında çalışacak binlerce emekçi kardeşimiz evine ekmek götürmüyor mu? Biz bu yatırımları yapmazsak bu istihdam nasıl oluşacak? İşte onun için biz bunların ne dediğine bakmayacağız. Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Tekrar güçlü bir şekilde sandıktan çıkacağız. Ama yetmez. Cumhur İttifakı’nı da mecliste tekrar çoğunluğa getireceğiz” diye konuştu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, “Belediye meclisimizin kararı ile de kültür merkezimizin ismini Türk mühendis, akademisyen, duayen siyasetçi, kıymetli büyüğümüz Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ismi olarak belirledik. Siyasetin Hocası Erbakan’ın ülkemiz ve Türk siyaseti için değerini ve manasını hepimiz iyi biliyoruz. Bu sebeple böyle değerli bir isimle kültür merkezimizi zikretmek bizim ve ilçemiz için de bir onurdur. 2 bin 696 metrekare inşaat alanında, 570 metrekare taban alanı üzerinde, 4 katlı olarak oluşturuldu. Bünyesinde, 4 dükkan, 4 ofis, okuma salonu, 300 kişilik konferans salonu, kafeterya yer alıyor. İlçe tarihinin ilk kültür merkezinde 150 kişilik de kütüphane bulunuyor. Tiyatrodan konsere, birçok görsel sanat etkinliğinin sahnelendiği merkezde, büyük ve geniş bir kütüphanede öğrenciler için ders çalışma alanları hazırlandı. Sanat kurslarının sayısız branşta uzman eğitmenlerle verildiği kültür merkezinde ayrıca Gürsulu kadınlar için de spordan sosyal aktivitelere kadar çok geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek” dedi.

Söz verdikleri bütün eserlerin birer birer inşaatına başladıklarını veya hizmete alımını yaptıklarını belirten Işık, “Bize destek olan Valilikten Büyükşehir Belediyesine kadar hepsine teşekkür ediyorum. Gürsu, çok değeli bir ilçedir. Son 20 yılda nüfusunu 5 kat arttırmıştır. Biz Gürsu’ya ne kadar hizmet etsek azdır. Biz seçimlerde sözünü verdiğimiz 25 projenin üzerine 10 proje daha ekleyerek Gürsu halkının verdiği desteği boşa çıkarmayacağız. Yaklaşık yüzde 150 ile Gürsu halkına verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Biz ne kadar Gürsu’ya hizmet etsek azdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde kurdele kesimiyle kültür merkezi hizmete açıldı.