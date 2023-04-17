Bakan Varank: 'Değeri 1 milyar doların üzerinde olan Türk teknoloji şirketi sayısını 6'ya çıkardık'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “2022 yılında Türkiye’de 315 teknoloji girişimi, yaklaşık 1,6 milyar dolar yatırım aldı. Değeri 1 milyar doların üzerinde olan Türk teknoloji şirketi sayısını 6’ya çıkardık” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle oluşturulan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) ve Etkin Kuluçka Merkezi açılış töreni, Bakan Varank’ın katılımıyla gerçekleşti. Açılışı gerçekleşen merkezlerin faaliyetleri çerçevesinde Eğitim Teknolojileri Kuluçka Merkezi, yenilikçi fikirlerin doğuşundan ticari başarıya ulaşmasına kadar uzanan süreçte girişimcilere destek sağlayacak bir kuluçka merkezi olarak, Eğitimde inovasyon ve gelişimin desteklenmesi amacıyla girişimcileri her aşamada desteklemeyi amaçlayacak. Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme (ATOM) Merkezi ise oyun geliştirme ve animasyon teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren girişimcilere, ihtiyaç duydukları destekleri sağlanması hedeflenecek.

Açılış töreni çerçevesinde konuşan Bakan Varank, “Ankara Kalkınma Ajansı’mızın destekleriyle yenilenen, kısa adı ATOM olan Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi ile KOSGEB’in destekleriyle hayata geçen Eğitim Teknolojileri Kuluçka Merkezi’nin resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz bu bina yıllarca Ankara’da teknoloji girişimciliğini teşvik etmek için KOSGEB TEKMER olarak hizmet verdi. Öyle güzel başarılar elde etti ki aslında ODTÜ TEKNOKENT’in kurulmasına da vesile oldu diyebiliriz. Ülkemizin kuluçka hizmeti sunan ilk yapılarından olan bu binayı Bakanlığımız, KOSGEB, ODTÜ TEKNOKENT ve Millî Eğitim Bakanlığı’mızın iş birliği ile kısa adı ETKİM olan Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi’ne dönüştürdük. Eğitim, danışmanlık, mentörlük, ortak altyapılar, ofisler, ne ararsanız burada mevcut. Dijital oyun, animasyon ve eğitim teknolojileri alanlarında girişimcilerimizin uğrak yeri olacağına inandığım merkezimiz, üniversitemize, Ankara’ya ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” değerlendirmesinde bulundu.

“Yüksek teknoloji başta olmak üzere tüm alanlarda başarılı girişimlerin kurulmasını teşvik ediyoruz”

Türk oyun sektörünün aldığı yatırımlar ve gerçekleşen başarılı satın almalarla birlikte dünyada ön plana çıkmaya devam ettiğini belirten Varank, şu ifadeleri kulandı:

“Türkiye’de oyun pazarının büyüklüğü 1,2 milyar dolara yükselirken, dijital oyuncu sayısı 42 milyona ulaştı. Sadece son 5 yılda ülkemizde oyun alanında 800’e yakın start-up kuruldu. Türkiye’de geliştirilen oyunlar dünyanın en çok hasılat yapan oyunları arasına girmeye başladı. Bugün artık küçücük bir start-up, kısa sürede büyüyerek en köklü global şirketlerin onlarca yılda ulaşabildiği seviyelere kolaylıkla gelebiliyor. Oluşturdukları katma değer ve sağladıkları istihdam sayesinde ekonominin itici gücü olabiliyor. Dolayısıyla biz de yüksek teknoloji başta olmak üzere tüm alanlarda başarılı girişimlerin kurulmasını teşvik ediyoruz.”

Bakan Varank, Türkiye’nin ilk tematik ön kuluçka merkezi olarak kurulan Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezinde bugüne kadar 2 binden fazla girişimciye kuluçka hizmeti verildiğini, 500’den fazlasının da şirketleşmesine aracılık ettiğini ifade etti. Daha fazlası için ise fiziki imkanların yeterli olmadığını da sözlerine ekleyen Varank, “Elde edilen başarılar ve girişimcilerin talepleri karşısında kayıtsız kalamazdık, Ankara Kalkınma Ajansı’yla burayı desteklemeye karar verdik. Altyapıyı iyileştirdik, fiziksel kapasiteyi artırarak daha fazla girişimciye erişimi sağladık” ifadelerine yer verdi.

“Değeri 1 milyar doların üzerinde olan Türk teknoloji şirketi sayısını 6’ya çıkardık”

Tüm bu çalışmalar ve verilen destekler sayesinde Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı son 20 yılda binde beşten yüzde 1,40’a yükseldiğini de hatırlatan Varank, “2002 yılında yalnızca 29 bin olan tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 222 bine ulaştı. Ar-ge kültürü kazanan özel sektör, 2002 yılında Ar-Ge harcamalarının yüzde 35’ini yaparken, bugün yüzde 65’ini yapar hale geldi. 2010 yılında Türk startupların aldığı yatırım 20 milyon dolar iken 2022 yılında Türkiye’de 315 teknoloji girişimi, yaklaşık 1,6 milyar dolar yatırım aldı. Değeri 1 milyar doların üzerinde olan Türk teknoloji şirketi sayısını 6’ya çıkardık. Ayrıca 200’den fazla global firma, Ar-Ge ve tasarım merkezlerini ülkemize taşıdı. Bu durum sağlıklı ve doğru bir istikamette yol aldığımızı gösteriyor” şeklinde konuştu.

Bakan Varank konuşmasının ardından, açılışı temsilen kurdele kesimi gerçekleştirdi. Programa Bakan Varank’ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök de katılım sağladı.