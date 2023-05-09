Bakan Varank: 'Karşımızda çok cahil muhalefet var'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Karşımızda çok cahil muhalefet var. Gemlik’i İtalya’da zannediyorlar. 14 Mayıs akşamı hepsini öğrenecekler. İş bilenin kılıç kuşanın." dedi.

İnegöl’deki miting alanına yerli ve milli Togg ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, coşkuyla karşılandı. Vatandaşların açtığı, "İtalyanlar ne diyor biz yapmadık. Türkler yaptı, diyor" pankartı dikkat çekti. İnegöllü vatandaşlara seslenen Bakan Varank, muhalefetin terör örgütleriyle ortak hareket ettiğine dikkat çekti. Varank’ın “Bizi engellemeye çalışanlara aldırış etmedik. Onlara kulak verseydik icraat yapamazdık. Türkiye’nin otomobili burada yapamazsınız dediler 177 bin araç sipariş verildi. Bu araç İtalya’da üretiliyor, diyorlar. İtalyanlar ne diyor; ’Biz yapmadık Türkler yaptı’ diyor. Karşımızda çok cahil muhalefet var. Gemlik’i İtalya’da zannediyorlar. 14 Mayıs akşamı hepsini öğrenecekler. İş bilenin kılıç kuşanın." diye konuştu.

Bakan Varank, "Bunların aklına uysaydık Bursa’da şehir hastanesi olmazdı, otobanlar olmazdı, İnegöl’deki fabrikalar olmazdı. Bize alternatif olduklarını iddia edenler var. Cumhurbaşkanımızın alternatifi olduklarını söylüyorlar. Cumhurbaşkanımızın alternatifi olmaz. Eskiden koalisyonlar vardı, gençler hatırlamaz ama o dönem kirli pazarlıklar vardı. Biz o dönem çok çektik, bu ülkede her gün krizlerle boğuştu. Bu koalisyon masasının ortağı Meral Akşener ülkenin en mutlu dönemi koalisyon zamanında olduğunu söylüyorlar. Biz Kılıçdaroğlu’nun SGK başkanı olduğu döneminde biliyorduk. O dönemlerde terör vardı sen o zaman içişleri bakanlığı yapıyordun sırça köşklerde yaşıyordun. Şuanda terör örgütleriyle pazarlıklar yapıyorlar. Teröristleri dışarı çıkaracaklarını söylüyorlar, Apo’nun tecridini bitireceğiz, diyorlar. Siz teröristlerle kucak kucağısınız pazarlık yapıyorsunuz. Teröristler 14 Mayıs’tan sonra hapishanelerden çıkacağız, diyor. Bizim aziz milletimiz kirli pazarlıklara izin vermez. 14 Mayıs’ta bu terör örgütleri kimi destekliyorsa onların karşısında durmamız lazım. 14 Mayıs’tan sonra FETÖ’cüler Türkiye’ye döneceğim, diyor. FETÖ’cülerin yeşermesine müsaade etmezsiniz dimi. Ülkemizin bu önemli seçiminde çok dikkatli olmamız lazım. Çok çalışmamız lazım, hepimizin telefonları var dimi o rehberimizdeki her bir arkadaşımızı arayacağız bu seçimde, lakin deme, terör örgütlerini çöpe göndereceğiz.” şeklinde konuştu.

Mikrofon bozuldu

Konuşma sırasında Bakan Varank’ın mikrofonu bozulunca Bakan Varank “Sanayi ve Teknoloji Bakanı teknolojik kaza yaşadı. Mikrofon bozuldu.” dedi.

"Stadı Spor Bakanı ile görüşeceğim"

İnegöl’ün sorunlarını bildiğini belirten Varank, İnegöl’e yeni bir stat kazandırmak için girişimleri başlatacaklarını belirterek “Ben buraya çok defalar buraya geldim. Bu ilçeye neler kazandıracağız onları konuştuk, onları hayata geçireceğiz. Bu ilçedeki gençlerimiz çok başarılılar, belediyemiz ile birlikte bilim İnegöl sözü gerçekleştiriyoruz. Şehrin büyük stadyum beklentisi var. İnşallah stadyum ile ilgili olarak Gençlik Spor Bakanımız ile konuşacağız, sosyal konut ihtiyacı var onu da konuşacağız bu ilçeye hizmet edeceğiz” dedi.