Bakan Varank: 'TOGG çıktı, lâl oldular'

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finallerine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank alana makam aracı TOGG ile geldi. TOGG’u ilk kez 2019 yılında Bilişim Vadisi’nde tanıttıklarını hatırlatan Bakan Varank, "O zaman, ‘Siz yapamazsınız, şov yapıyorsunuz, nerede bunların fabrikaları’ dediler. Fabrikanın temelini attık, ‘Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz. Bu araçları İtalya’da yapıyorsunuz. Siz bizi kandırıyorsunuz’ dediler. Fabrikayı tamamladık, açılışını yaptık, ‘Burada üretim hatları yok. Sizin elinizde iki tane araç var. Bunları sağa sola götürüp gösteriyorsunuz. Üretim bantları yok’ dediler. Şu anda bu araçlar bakanlarımıza teslim edildi. Deneyim noktalarında bu araçlar kullanılıyor. Vatandaşlarımızın teslimatları peyderpey başladı ama bugün geldiğimiz noktada hiç birinden ses seda yok. Herkes lâl olmuş. Kimse arabayla ilgili, en azından bir tane paylaşım yapıp, ‘Tebrik ediyoruz. Türkiye’nin otomobili yollara çıkmış diyen muhalifleri göremedik" dedi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finalleri 10-13 Nisan 2023 tarihleri arasında Bilişim Vadisinde gerçekleştirildi. Özgün Araç ve Hazır Araç kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya bu yıl toplamda 471 takım başvuruda bulundu. Bu takımlardan hazır araç kategorisinde 8, özgün araç kategorisinde ise 23 takım olmak üzere toplam 31 takım finale kalmaya hak kazandı.

"Türkiye’nin en büyük değerinin gençlerimiz olduğunun farkındayız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank alana TOGG marka makam aracıyla geldi. Basın mensupları açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Burası, Türkiye’nin teknoloji inovasyon üssü. Bu araçların birçok geliştirilme aşaması burada gerçekleştirildi. Üretimi Gemlik Bursa’da yapılsa da, Kocaeli’nin bu araca büyük katkıları var. Buraya TOGG ile geldik. Gerçekten bu gurur bizim için çok önemli. Bu aracı önce Azerbaycan Cumhurbaşkanımıza teslim ettik. Ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teslim ettik. Bakan arkadaşlarımız makam aracı olarak kullanmaya başladılar. Mutluyuz. İnşallah Türkiye’yi yüksek katma değerli teknoloji üreten ülke haline getirmekte kararlıyız. İnşallah bugün yarışmamızda, genç arkadaşlarımızın geliştirdiği teknolojileri göreceğiz. Otonom teknolojilerde lise, üniversite çağındaki arkadaşlarımız neler yapmışlar, beraber izleme fırsatımız olacak" diye konuştu.

"Otonom teknolojilerde Türkiye dünya markası olması yolunda ilerliyor"

Mobilite teknolojilerinin büyük bir gelişim ve dönüşümden geçtiğini söyleyen Bakan Varank, "Dünyada otomotiv endüstrisi, sadece otomotiv değil, bütün ulaşım ve taşıma araçlarındaki mobilite eko sistemi büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi otonom teknolojiler. Yapay zeka algoritmalarının sürüş teknolojilerinde kullanılması, sensörlerin araçlara entegre edilmesi, burada robotaksi otonom araç yarışmalarında, genç kardeşlerimiz bu teknolojileri nasıl kullanabilirler öğreniyorlar. 400’ün üzerinde başvuru oldu. 31 takım finale kaldı. Otonom teknolojilerde Türkiye dünya markası olması yolunda ilerliyor. İnsansız hava araçlarımızın en önemli özelliği, dünyanın en iyi otonom teknolojilerine sahip olması. Biz bunları mobilitenin diğer sektörlerine, otomobile nasıl entegre edebiliriz, bunanla ilgili düzenlediğimiz bir yarışma. Genç kardeşlerimizin emeğinin farkındayız. Bu yarışmaya katılan öğrencilerimiz, emin olun gelecekte Türkiye’nin en başarılı mühendisleri olacak. Biz Türkiye’nin en büyük değerinin gençlerimiz olduğunun farkındayız. Teknofest’te onlara yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"TOGG çıktı, lâl oldular"

’‘TOGG olmaz’ diyenler, bizden kaçıyorlar’ yorumunda bulunan Bakan Varank, “Biz 21 yıldır Türkiye’de siyaset yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız hangi sözü verdiyse, onu tutmak için büyük mücadele veriyor. TOGG ile ilgili sözlerimizi verdik, başardık. 2019 yılında burada, Bilişim Vadisi’nde tanıttık. O zaman, ‘Siz yapamazsınız, şov yapıyorsunuz, nerede bunların fabrikaları’ dediler. Fabrikanın temelini attık, ‘Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz. Su araçları İtalya’da yapıyorsunuz. Siz bizi kandırıyorsunuz’ dediler. Fabrikayı tamamladık, açılışını yaptık, ‘Burada üretim hatları yok. Sizin elinizde iki tane araç var. Bunları sağa sola götürüp gösteriyorsunuz. Üretim bantları yok’ dediler. Şu anda bu araçlar bakanlarımıza teslim edildi. Deneyim noktalarında bu araçlar kullanılıyor. Vatandaşlarımızın teslimatları peyderpey başladı ama bugün geldiğimiz noktada hiç birinden ses seda yok. Herkes lal olmuş. Kimse arabayla ilgili, en azından bir tane paylaşım yapıp, ‘Tebrik ediyoruz. Türkiye’nin otomobili yollara çıkmış diyen muhalifleri göremedik. İşte aramızdaki fark bu. Biz Türkiye’de yapmanın derdindeyiz ama muhalefet, özellikle altılı masanın adayı Kılıçdaroğlu yıkmanın derdinde. Biz hangi projeyi ilan ettiysek, ‘Yaptırmayız, biz bunu durduracağız’ dediler. Allah’ın izniyle bizim aziz milletimiz onlara bu fırsatı vermez. Türkiye’nin otomobilini nasıl yaptıysak, Türkiye’yi uzay yarışına nasıl soktuysak, Türkiye’nin en önemli alt yapılarını nasıl kazandırdıysak, bundan sonra da verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, gönüllü öğrencileri aracına alarak tur attırdı. Asıl amacı otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi olan yarışmada “Özgün Araç Kategorisinde” takımlar A’dan Z’ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak en iyisi olmak için yarışıyor. “Hazır Araç Kategorisinde” ise takımlar Bilişim Vadisi tarafından sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırıyor. Her iki kategori için de geçerli olan kural ise gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapmak. Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunların katılabildiği yarışmada lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden oluşan takımlar aynı kategoride yarışıyor. Yarışmanın finalinde ise “Özgün Araç Kategorisinde” dereceye giren birinciye 130 bin TL, ikinciye 110 bin TL, üçüncüye 90 bin TL ödül verilecek. “Hazır Araç Kategorisinde” ise birinci 100 bin TL, ikinci 80 bin TL, üçüncü ise 60 bin TL’lik para ödülünün sahibi olacak.