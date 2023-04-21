Bakan Varank: 'Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacaktır'

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağını belirterek, "Bunlar ne geleceği okuyabiliyor, ne plandan ne programdan haberleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye büyük bir müjde verdi. Karadeniz’deki doğalgazı karayla buluşturduk. Ne diyorlardı? ‘Siz yıllardır gaz bulduk. Hani bu gaz nerede’ diyorlardı. İşte o gazı karayla buluşturduk" dedi.

AK Parti Bursa İl Teşkilatı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Bayramlaşma programında salonu dolduranlara seslenen Bakan Varank, "Bizleri yalnız bırakmayan geçmiş dönemde emekleri geçmiş herkese teşekkür ediyorum. Biz çıkar için değil, halka hizmet hakka hizmet için davaya gönül veriyoruz. Bizim verdiğimiz emek bu kutlu davayı devam ettirecektir. Hep birlikte bu gayreti göstereceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Hatay’daymış. İstanbul’un belediye başkanı ama İstanbul hariç her yere gidiyor. Hatay’da İmamoğlu, ’54 yaşındayım. İlk defa annem ve babam olmadan bir bayram geçiriyorum’ demiş. Değerli arkadaşlar, hasbelkader bu millete hizmet etmek görevlerinden birisini yapıyorsanız. 54 yaşına gelene kadar anne babanızı görmeden bir bayram geçirmemişseniz, zaten siz yan gelip yatıyormuşsunuzdur. Bakın buradaki arkadaşlarımız. Nesli görevleri olmamasına rağmen, günlerce çoluğunu çocuğunu evini görmeden çalışma yapıyorlar. Gayret ediyorlar. Vatandaşlarımıza. Ulaşmaya çalışıyorlar. Ben o arkadaşa diyorum ki şimdi aklın başına gelmiş ama bu senin annesiz babasız son bayramın olacak. Biz sizin bu tarihi çöplüğüne öyle bir göndereceğiz ki, bundan sonra sürekli annenle babanla bayram kutlayabilirsin diyoruz” dedi.

Taş üstüne taş koymanın derdinde olduklarını ifade eden Bakan Varank, “Ama karşımızda öyle vizyonsuz, öyle ufuksuz, öyle dar görüşlü bir muhalefet var ki, biz hangi icraatı yapmaya kalktıysa, biz hangi işi yoluna koymaya çalıştıysak, bizim karşımızda durdular. Kafa karışıklığıyla siyaset yapıyorlar ki, emin olun normalde vatandaşlarımız bunların söylediklerini takip etseler, bir daha bunlara yüzüne bakmamaları lazım. Sadece şu örneği versem yeter. Biz Türkiye’nin otomobilini yapacağız dediğimizde ‘Biz otomobil yapamayız dediler’, ‘Yerli ve milli otomobil yapmak intihardır’ dediler. Otomobili tanıttığımızda ise, “2 tane gösterdiniz ama hani bunun fabrikası bunları nerede ürettiniz?’ Biz Gemlik’te fabrikanın temellerini attık. Bu sefer ne dediler? ‘Siz bu fabrikayı tamamlayamazsınız. Nasıl geçmişte Erbakan Hoca temeller atıyordu. Sizler de temeller atıyorsunuz. Bakalım bunu bitirebilecek misiniz’ dediler. Ama biz bu temellerin üstüne fabrikamızı inşa ettik. Fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. O zaman ne dediler? ‘Siz bu fabrikayı yaptınız ama bunun içerisinde üretim bantları yok. Siz insanları kandırıyorsunuz. Bu araçları İtalya’dan getiriyorsunuz’ dediler. Biz araçları yollara çıkarmaya başladık. Bu sefer de, ’Bu araçlar 2 milyondan aşağı olmaz. Siz bunları kime satacaksınız? Bunu kimse almaz’ dediler. Araçlar önü satışa çıktı. Bırakın bini 5 bini tam 177 bin vatandaşımız bu araçları satın almak için ön sipariş verdi. Peki bizi eleştirenlerden siz hiçbir ses seda duydunuz mu? Hiç ağızlarını açık bir şey söylüyorlar mı? Normalde utanma duygusu olan bir insan, ya özür dilerdi ya da ‘helal olsun bunu yapmışınız biz yanılmışız’ derdi. Ama bunu yapmadılar. Bakınız öyle vizyonsuz bir muhalefetle karşı karşıyayız ki Sabiha Gökçen Havalimanı yapıldığında ‘uçak inmeyen yere havalimanı yapıyorsunuz’ diyen bir Kılıçdaroğlu vardı. Bir kere havalimanı yapılmadan uçağın inmeyeceğini bilmeyecek kadar cahil, önce havalimanını yapacaksın ki uçak ondan sonra inecek. Şimdi, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın pistleri yetmiyor. İkinci pisti inşa ediyoruz. Bunlar ne geleceği okuyabiliyor, ne plandan ne programdan haberleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye büyük bir müjde verdi. Karadeniz’deki doğalgazı karayla buluşturduk. Ne diyorlardı? ‘Siz yıllardır gaz bulduk. Hani bu gaz nerede’ diyorlardı. İşte o gazı karayla buluşturduk. Ama yetmedi. Bir de bir müjde verdik. Bir yıl boyunca mutfaklarda, ısınmada kullanılan yani ortalama her evde 25 metreküp doğalgaz bütün vatandaşlarımıza bedava. İşte biz yapmanın, üretmenin derdindeyiz. Allah’ın izniyle o yaptıklarımızın ürettiklerimizin karşılığını da hep beraber göreceğiz. Bu refahı hep beraber paylaşacağız. Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacaktır. Nasıl şu anda dünya siyasetinde, Orta Doğu siyasetinde, bölgemizde, Türkiye’yi hesaba katmadan hiçbir plan yapılamıyorsa, Allah’ın izniyle tüm dünyada Türkiye’nin ağırlığını biz göreceğiz. Türkiye yüzyılının nişanelerini hep beraber yaşayacağız” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Gerek büyükşehir belediyesi gerekse ilçe belediyeleri olarak deprem bölgesinde hayatı normale döndürmek için elimizden geleni yaptık. Büyük şehir olarak yüzlerce projemiz var. İlçelerimizde de konuşulan projelere imza atıyoruz. İlçeleri yöneten CHP’li belediyelerin hiç bir icraatı yok. Kadını ile genciyle sahada olup gerçekleri anlatmalıyız. Onlar yine algı yapıyorlar. Onların tek derdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu herkes artık iyi biliyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Ramazan boyunca Bursa’da ağırladığımız depremzedelerin yanında olmaya gayret gösterdik. Belediyesinden STK’larına, kadın kollarından gönüllülere kadar herkese teşekkür ediyorum. Biz ne yaparsak yapalım karşımızda bunları yok sayan bir ittifak var. Hepimiz biliyoruz ki, yapılan projelerin üzerine ne bir şeyler eklemişler, ne de bir öneri de bulunmuşlardır. Köprülerden yollara, hastanelerden diğer hizmetleri kadar hiçbirini yapmamış olsaydık şu an halimiz ne olurdu bilmiyorum. Önümüzdeki süreçte yapılmış olan yatırımları tek tek herkesin bilmesi gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından protokol vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Demokratik Sol Parti milletvekili adayları, il teşkilatı yetkilileri de katılım gösterdi.