Bakan Varank: 'Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacağız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacağız. Eskiden yaşanan devrimleri uzaktan seyreden Türkiye, bugün yaşanan devrimlere öncülük ediyor. Benim için de artık dönel kavşağın adı ’baba’dır. Artık en sevdiğim pide ’cantık’tır. Ben de artık heykele gitmeyecek, ’heykele çıkacağım’ olacaktır” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Bursa Milletvekili adayı olarak yer alan isimleri, düzenlenen programla kamuoyuna tanıttı. Adayların tek tek öz geçmişiyle sahnede yer aldığı programda konuşan Bakan Varank, “İşte tüm dünyaya Türkler yaptı dedirttiğimiz Togg’u yollara çıkarmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizim dönemimizde mümkün oldu. Takip ediyorsunuzdur, bir haftadır milletimizin gururlu bakışları altında Togg ülkemizin yollarında ilerliyor. Rabbimize bize bu gururu yaşattığı, sizlerle bu kutlu yolda yürüme fırsatı bahşettiği için sonsuz kere hamd ediyoruz. Bu şehirden milletvekili adayı olmak, bu şehre hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. Ama bu görevi üstlenirken, büyük bir sorumluluğun altına girdiğimizin de farkındayız. Çünkü Bursa bize, Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin, Yıldırım Beyazıt’ın, Murad Hüdavendigar’ın, Emir Sultan’ın, Somuncu Baba’nın emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak onur meselesidir. 20 yılda bu şehre yapılan hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz. Burası ülkemizin en önemli sanayi şehirlerinden biri. Türkiye’nin üretim kapasitesinin büyük bir bölümünü Bursa’daki tesisler oluşturuyor. Zengin tarihi, kültürel mirası ve turistik mekanları ile Bursa yine Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri. Bursa’nın tarımsal üretimi sadece Türkiye’de değil Avrupa’da takip ediliyor” dedi.

“Türkiye’yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacağız“

Bursa’da planlı sanayileşmeyi destekleyerek istihdamın önünü açtıklarını ifade eden Bakan Varank, “Son 20 yılda OSB sayısını 9’dan 17’ye yükselttik. 200 binden fazla Bursalı kardeşim bu OSB’lerde çalışıyor. 13 sanayi sitesinde 13 bine yakın istihdam oluşturduk. 3 adet endüstri bölgesi kurduk. Ar-Ge merkezleri ve teknokentler ile Bursa’nın rekabet gücünü artırdık. Bursalı sanayicilerimize kapımız her zaman açık oldu. Kalkınma ajansımız ile şehrimizin potansiyelini yükseltecek yatırımlar yaptık. Bu şehrin her ilçesinde, her mahallesinde, her köyünde hizmetlerimiz var. Biz Bursa’yı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, Bursa da bizi yalnız bırakmadı. Şimdi sanayiden tarıma, spordan sağlığa bugüne kadar Bursa’ya kazandırdıklarımızın üstüne yenilerini katmanın heyecanı içindeyiz. Bursa için yeni hedeflerimiz, yeni hayallerimiz var. Togg gibi bir markayı çıkaran Bursa sanayisi daha büyük hedeflere koşmayı hakkediyor. Bizim bir mottomuz var. Türkiye’yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacağız. İşte bu yolda Bursa’yı Milli Teknoloji Hamlesi’ni başkenti yapmak için gayret ediyoruz. Bursa’dan daha nice Togg’lar çıkaracağız. Bunun için şehrin ihtiyaçlarını biliyoruz. Mevcut OSB’leri, çevreye saygılı, yeşil, yeni nesil OSB’lere dönüştüreceğiz. Togg’un getirdiği ivmeyle, otomotiv dünyasındaki dönüşümün öncüsü bir Bursa hayalini hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Son dönemde Türkiye’nin gururu olan Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir otoyolu gibi projelerin Bursa’nın rekabetçiliğine katkısı çok büyüktür. Yeni lojistik merkez planlamalarıyla Bursa’nın potansiyelini artırmasını sağlayacağız. Tüm bunlar yeni ihracat rekorları demek. Tüm bunlar Bursalı gençler için yeni iş imkanları demek. Tüm bunlar güzel Bursa’nın marka değerinin yükselmesi demek” diye konuştu.

"Eskiden yaşanan devrimleri uzaktan seyreden Türkiye, bugün yaşanan devrimlere öncülük ediyor"

’Bizim siyasetimizin adı eser siyaseti. Bizim siyasetimizin adı hizmet siyaseti’ diyen Bakan Varank, “Birileri komplolara, türlü türlü tuzaklara, gizli açık operasyonlara yeltense de biz bir yandan onlarla mücadele edip diğer yandan hedeflerimize yürümeye devam ettik. Eser ve hizmet siyasetinden asla taviz vermedik. Bir yandan hızlı trenleri, köprüleri, duble yolları, Avrupa’nın en büyük havalimanını, şehir hastanelerini, tünelleri ve daha nice hizmetleri ülkemize kazandırdık. Diğer yandan türlü vesayet odaklarıyla terör örgütleriyle, içerden ve dışardan saldırılarla göğüs göğse mücadele ettik. Bir yandan Libya’da, Doğu Akdeniz’de, Karabağ’da bağımsızlığımızı savunduk. Diğer yandan ülkemizin dört bir yanına hizmet götürmekten geri durmadık. Yılmadık, bir mücadeleyi diğerine tercih etmedik. Güçlü olmak için, namerde muhtaç kalmamak için milli dedik, yerli dedik. Savunma sanayinden otomotive, enerjiden sağlığa her alanda 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen adımlar attık. Milli teknoloji hamlemizin parlayan yıldızları Togg otomobiliyle, Bayraktar SİHA’lar ile gurur duymayanınız var mı? Bakınız bugün Türk SİHA’ları dünyanın önde gelen gazetelerinin manşetlerini süslüyor. Başka ülkelerde adına şarkılar yazılıyor. Eskiden yaşanan devrimleri uzaktan seyreden Türkiye, bugün yaşanan devrimlere öncülük ediyor. Daha birkaç gün önce dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’yu ordumuza teslim ettik. Tüm bunlar isimsiz kahramanların emekleriyle hayata geçiyor" dedi.

"Kumar masalarından lider çıkmaz. Lider iş başında belli olur."

Ama bunların hayal olarak kalmamasını sağlayan tek bir şeyin olduğunu ifade eden Varank, "O da liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın her alanda ortaya koyduğu çelikten iradesi. Onun iradesi olmasa, yakaladığımız tüm bu başarılar sadece birer hayal olarak kalırdı. O yüzden ne diyoruz? Kumar masalarından lider çıkmaz. Lider iş başında belli olur. İşte Rusya-Ukrayna savaşında Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde dünya tahıl krizinden kurtuldu. Bu liderliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan başkası gösterebilir miydi? Emin olun gösteremezdi. Allah korusun, böyle bir savaşta yedili koalisyonun yönetimde olduğunu düşünün. Türkiye’nin hali ne olurdu? Kendi aralarında anlaşıp karar alana kadar Türkiye’yi ateş çemberinin içine atarlardı. Tahıl krizini çözmek için üretebildikleri tek formül herhalde Rusya ile Ukrayna’ya Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif etmek olurdu. Ancak kara mizahın konusu olabilecek bu kaos koalisyonuna ülkeyi teslim etmemek için sadece bu örnek bile yeter. İşte bu yüzden çok çalışmamız, Türkiye’ye kaos vadeden koalisyonunun gerçek yüzünü milletimize iyi anlatmamız lazım" dedi.

"Benim için de artık dönel kavşağın adı ’baba’dır. Artık en sevdiğim pide ’cantık’tır. Ben de artık heykele gitmeyecek, ’heykele çıkacağım’."

Bursa’nın sadece bir vekil adayı olarak değil, bu şehre hizmeti olan, bu şehre eserler kazandırmış Bursa’nın bir evladı olarak çalışacağını ifade eden Varank, "Benim için de artık dönel kavşağın adı ’baba’dır. Artık en sevdiğim pide ’cantık’tır. Ben de artık heykele gitmeyecek, ’heykele çıkacağım’. Bu şehrin her semtinde Bursalı bir kardeşiniz olarak beni göreceksiniz. İnanıyorum ki Bursalılar da bizi bağırlarına basacak. Ben bu yolda tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm milletvekili adayı arkadaşlarıma rabbimden muvaffakiyetler diliyorum" diye konuştu.

Bakanın konuşmasının ardından Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinin yer aldığı ve 1 milyon 221 bin 316 seçmenin oy kullanacağı seçimlerde AK Parti Bursa 1. seçim bölgesi milletvekili adayları, Efkan Ala, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Ahmet Yıldız, İrfan Akkaya, Ömer Faruk Temiztürk, Semih Peksert ve Mihrimah Kocabıyık. Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mudanya, Orhangazi, Yenişehir ilçelerinin yer aldığı ve 1 milyon 145 bin 694 seçmenin oy kullanacağı Bursa 2. seçim bölgesi milletvekili adayları ise, Mustafa Varank, Ayhan Salman, Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz, Muhammet Müfit Aydın, Mustafa Yıldırım, Fuat Alpaslan, Süleyman Çelik, Asuman Akçay Sakallı ve Mustafa Kaya. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte poz verdi.