Bakan Varank: 'Uzay yolcularımızın uzay ile buluşma zamanı olarak 2023 yılı son çeyreği planlanıyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzay yolcularımızın uzay ile buluşma zamanı olarak 2023 yılı son çeyreği planlanıyor. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında ay yıldızlı al bayrağımızı arkadaşlarımız uzayda gururla temsil edecekler ve bu görevlerini tamamlayıp 100 yılımıza kendi başarılarını armağan edecekler” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever ile açıklamalarda bulundu.

"Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün sürecek uzay görevinde gerekli deneyleri gerçekleştirecekler"

İki yıl önce ‘Milli Uzay Programı’ ile Türkiye’yi uzay yarışında üst liglere taşıyacak hedeflerin kamuoyuna ilan edildiğini hatırlatan Bakan Varank, "Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu projesi de Milli Uzay Programının temel hedeflerinden biriydi. Bu projenin amacı bilim insanlarımıza geliştirmiş oldukları teknolojileri ve yaptıkları bilimsel çalışmaları uzay ortamında test edebilme imkanı sağlamaktı. İşte bu tarihi görev ile Türk bilim insanlarımız bilimsel çalışmalarını ilk uzay yolcumuza emanet edecekler. Onlar da Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün sürecek uzay görevinde gerekli deneyleri gerçekleştirecekler. Şimdiye kadar Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bu araştırma ve deneyleri gerçekleştiren ülke sayısı 20’ydi. Bu deneyin tamamlanması ile İnşallah ülkemiz de bu ülkeler arasına katılmış olacak. Tabii insanlı uzay görevleri her aşaması titizlik ile yürütülmesi gereken hassas süreçler. Biz de bu hassasiyeti güderek adımlar attık. İlk olarak bu alanda kendini kanıtlamış şirketler ile işbirliği anlaşmaları imzaladık. Ardından Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu projesini yürütecek uzay yolcularını seçmek üzere vatandaşlara çağrı yaptık. Dedik ki ‘çocukluktan itibaren hayalini kurduğumuz ilk Türk uzay yolcusu olmak isteyen vatandaşlar bizim çağrımıza başvurabilirler’. 36 binin üzerinde başvuru aldık" dedi.

"Uzay yolcularımızın uzay ile buluşma zamanı olarak 2023 yılı son çeyreği planlanıyor"

Sürecin hassasiyeti sebebiyle spesifik kriterlerin mevzu bahis olduğunu belirten Bakan Varank, "Kriterleri sağlayan 750 adayı sonraki sürece dahil ettik. Gerekli değerlendirmelerin ardından adaylarımız test sürecine geçtiler. Detaylı sağlık taramalarından geçtiler. Derinlemesine fiziksel ve psikolojik testler gerçekleştirildi. Testlerin tamamı yabancı uzmanlarımın katılımı ile ülkemizin altyapıları kullanarak gerçekleştirildi. Asil olarak seçilen Türk uzay yolcumuz Alper Gezer Avcı kardeşimiz uzay istasyonundaki görevini başarı ile tamamlayarak ülkemize geri gelecek. Kendisi uzun yıllardır Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda şanlı ordumuza hizmet ediyor. Önemli başarılara imza atmış kahraman bir pilotumuz. 2 numaralı Türk uzay yolcumuz ise Tuva Cihangir Atasever. Cihangir de ROKETSAN’da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan genç bir mühendis arkadaşımız. 2 arkadaşımız da eğitimlerine başlamış durumdalar. Uzay yolcumuz 14 gün sürecek görevi boyunca insan araştırmalarından biyoteknolojiye, malzeme bilimlerinden fiziğe kadar farklı alanlarda 13 tane deney ve test yapacak. Uzay yolcularımızın uzay ile buluşma zamanı olarak 2023 yılı son çeyreği planlanıyor. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında ay yıldızlı al bayrağımızı arkadaşlarımız uzayda gururla temsil edecekler ve bu görevlerini tamamlayıp 100. yılımıza kendi başarılarını armağan edecekler" diye konuştu.

“Hedefim bundan sonra bize yüklenen tarihi sorumluluğu yerine getirmek, ülkemizin uzay alanında söz sahibi olabilmesi”

Uzay yolcularından Tuva Cihangir Atasever ise, “Ankara’da doğdum 1992 yılında. 2014 yılında elektrik elektronik mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yüksek lisans çalışmam kapsamında Amerika’da Kaliforniya Üniversitesi’nde çalışma yaptım. 2017 yılında Türkiye’ye geri döndüm. Hep hayalim olan uzay alanında çalışmak için fırsatları aramaya başladım. Karşıma çıkan bana en mantıklı gelen ROKETSAN’da Uzay Sistemleri Direktörlüğü’nde Türkiye’nin ilk uydu fırlatma aracını geliştirme faaliyetiydi. 2017 yılından birkaç ay öncesine kadar da görevime devam ettim. Mayıs 2022’de Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türk uzay yolcusu sürecini duyduktan sonra tabi başvurdum. 11 ay süren yoğun bir süreçten sonra karşınızdayım. Hayatımdaki en büyük mutluluk en büyük onur. Hedefim bundan sonra bize yüklenen tarihi sorumluluğu yerine getirmek, ülkemizin uzay alanında söz sahibi olabilmesi” dedi.

“Güzel ülkemin insanlarının girdiği hiçbir yolda başarılı olmayacağı hiçbir adım yoktur”

Asil olarak seçilen Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı ise, “1979 yılında Mersin’de dünyaya geldim. 1997 senesinde Hava Harp Okulu’na girdim. 2001 senesinde teğmen olarak mezun olup Hava Kuvvetlerinde F16 pilotu olarak eğitim alıp görevime başladım. İlerleyen süreçlerde yurtdışında yüksek lisansımı tamamlayıp ülkeme döndüm. 2022 yılı Mayıs ayında devlet büyüklerimizin halkımıza açıkladığı Uzay Programı vesilesi ile bu programa başvurdum. Bu sürece başvuran bir aday olarak zihnimde canlanan şuydu ‘güzel ülkemin insanlarının girdiği hiçbir yolda başarılı olmayacağı hiçbir adım yoktur’ ifadelerini kullandı.