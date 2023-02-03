Bakan Varank, Balıkesir'de fabrikaları inceledi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gönen orta ölçekli sanayideki fabrikalara bir takım ziyaret gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gönen’de fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi. Bakan Varank ilk olarak Gönen orta ölçekli sanayide traktör ve biçerdöver fabrikasını gezerek üretim ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretlere; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Gönen Kaymakamı Aslan Yurt, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Traktör fabrikasından sonra mülki erkan ile devam eden ziyarette tekstil fabrikasına geçildi. İşletme sahipleri fabrika hakkında Bakan Varank’a inşaat hakkında brifing verdi. Son olarak Gönen ilçesinde bulunan süt ve süt ürünleri üretimi yapan fabrikaya geçildi. Süt ürünleri üretimindeki faaliyetler hakkında bilgi alan Varank, Gönen merkezinde bulunan çarşı camiinde cuma namazını kıldı.

Bakan Varank, ardından Havran’a geçerek "Bilim Merkezi"nin açılış törenine katılacak. Varank’ın ziyaretleri Balıkesir merkezdeki fabrika açılışı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı ziyaretleri ile sona erecek.