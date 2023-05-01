Bakan Varank Bursa'da 500 milyon liralık yatırımların açılışını yaptı

Bursa’nın Kestel ilçesinde 50 milyon liralık dört projenin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Varank, “Bunlar hala o eski Türkiye’yi canlandırmaya çalışıyorlar. ‘Sana iki bakanlık verdim. Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı verdim’ diyorlar. Yahu karpuz dilimi bile bu kadar kolay dağıtılmaz. Önüne gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyorlar. Bu sistemden kaos çıkar” dedi.

Bursa Kestel Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 500 milyon liralık 4 projenin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. 7 bin metrekare alan üzerine 330 araçlık otoparkıyla Kestel Meydanı projesinin içinde, elektrikli araç şarj istasyonları, muhtemel afetler için sığınak, festival alanları, akıllı teknoloji aydınlatma ve sulama sistemleri yer alıyor.

Bir diğer proje olan Millet Kütüphanesi de tarihi değirmen binasının restore edilmesiyle oluşturuldu. Kütüphane 7 gün 24 saat ücretsiz internet, çay, çorba ve kahve ikramı yapacak. İçerisinde 20 bin kitabın yer aldığı kütüphanede toplantı ve söyleşi salonu da yer alıyor. Üçüncü proje de Naim Süleymanoğlu Parkı 2. Etabı hizmete girdi. 30 bin metrekare alan üzerinde yürüyüş ve bisiklet yolları, otopark ve meyve bahçeleri yer alıyor. Kapalı spor fitness salonu, tenis kortları, kaykay ve paten pistleri de parkın içinde yer alıyor. Son proje ise Sokak Hayvanları Bakım ve Yaşam Merkezi de 8 bin 600 metrekare alandan oluşuyor. İçerisinde tedavi merkez, açık-kapalı barınaklar, konferans salonu ve otopark yer alırken, projenin ikinci etabında hayvan oteli, kuaför ve veterinerlik hizmetleri de yer alacak.

"Sandıkta doğru tercih yaparsanız bu hizmet kervanı, bu projeler devam eder"

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın açılış konuşmasının ardından kürsüye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çıktı. Varank, AK Parti iktidarında yapılan hizmetlerden söz ettikten sonra muhalefete yüklendi. 14 Mayıs seçiminde vatandaşların doğru tercih yapması gerektiğini vurgulayan Varank, “Eğer sizler sandıkta doğru tercih yaparsanız bu hizmet kervanı, bu projeler devam eder. Ama Allah korusun sandıkta bir kaza olursa Türkiye eski o hatırlamak istemediğimiz, günlerine döner. Cumhurbaşkanımızı tekrar kaptan köşküne oturtmaya var mısınız? Allah razı olsun. Ama sadece Cumhurbaşkanımızı kaptan köşküne oturtmak yetmez. Mecliste de çoğunluk olmamız lazım. O mecliste kanunlar geçerken, Kestelli’nin sesinin duyulması lazım. Bursalının sesinin duyulması lazım. Kandil’in sesinin duyulmaması lazım. FETÖ’nün sesinin duyulmaması lazım. Onun için ne yapacağız? Cumhur İttifakını da sandıkta en yüksek oyla çıkaracağız” dedi.

"Biz bunların eline kalsaydık şu anda yaya geziyorduk"

Varank sözlerine şöyle devam etti:

“Togg’u olan, Osmangazi Köprüsü, İHA, SİHA, TCG Anadolu Gemisi olan bir Türkiye mi güçlü, yoksa bunlar olmayan bir Türkiye mi güçlü? Biz bunların eline kalsaydık şu anda yaya geziyorduk. Ama bizim milletimiz 21 senedir bunlara fırsat vermedi. Hep ferasetle hareket etti. Hep doğru tercih yaptı. Bundan sonra da doğru tercihi yapacaktır. Biz hep beraber bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya çalışacağız. Bakın bu sene TEKNOFEST’e tüm Türkiye’den bir milyon genç başvurdu. Dünyada 1 milyon genci teknoloji yarışmalarının arkasından koşturan başka bir etkinlik yok. Başka bir ülke yok. Peki biz bunu nasıl elde ettik? İşte 21 yıldır AR-GE’ye, inovasyona yatırım yaparak elde ettik. Gençlerimize yatırım yaparak elde ettik. Biz şuna inanıyoruz. Gençlerimize sağladığımız bu imkanlarla gençlerimiz tarih yazacak. Biz şimdi elektrikli otomobili yaptık. Bu gençler hidrojenli otomobili yapacak. Biz uzaya uydu gönderiyoruz, bu gençlerimiz insanlı uzay araçlarını uzaya gönderecekler” diye konuştu.

"Bizim karşımızda bir yıkım koalisyonu var"

“Bizim karşımızda bir yıkım koalisyonu var. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye’nin artıkları" ifadelerini kullanan Bakan Varank, "Eski Türkiye’yi belki genç kardeşlerimiz bilmez. Ama yaşı müsait olanlar gayet iyi hatırlar. Eskiden neydi? Ben sana iki bakanlık vereyim. Üç tane milletvekilini transfer edeyim. Hükümet kurayım. Bu ülkeyi yönetmeye çalışayım. Eskiden böyleydi değil mi? Bir yıllık bir buçuk yıllık hükümetler vardı değil mi? Ben soruyorum. Bir yıllık hükümetle siz hangi işi yapabilirsiniz? Koltuğa oturdun. Bakanlığını öğrendin. Hadi güle güle. Buradan bir iş çıkabilir mi? Çıkmaz. Ama biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bir istikrar getirdik. Ama bunlar hala o eski Türkiye’yi canlandırmaya çalışıyorlar. Sana iki bakanlık verdim. Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı verdim. Yahu karpuz dilimi bile bu kadar kolay dağıtılmaz. Önüne gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyorlar. Bu sistemden kaos çıkar. Biz kaos iktidarlarını artık bu ülkede görmek istemiyoruz. Ama bunun yolu da 14 Mayıs’tan geçiyor. Bizim bu kirli pazarlıklarla oluşturulan iktidarlığı, iktidarları tarihin çöplüğüne göndermemiz lazım” dedi.

"Çünkü o kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yaptılar"

Muhalefetin terör örgütleriyle pazarlık yaptığını iddia eden Bakan Varank, “PKK’nın sözde liderlerinin desteklediği aday hangisi? Kılıçdaroğlu. FETÖ’nün desteklediği aday hangisi? Kılıçdaroğlu. Bakın, PKK’lılar her gün televizyonlara çıkıp ne diyor? Bütün arkadaşlarımızı hapishaneden çıkaracağız diyorlar mı? Kime güvenerek konuşuyorlar? Kılıçdaroğlu’na güvenerek konuşuyorlar. Çünkü o kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yaptılar. Amerika’da hamburger yerken kirli pazarlıklar yaptılar. Zannediyorlar ki bu millet bu ülkeyi PKK’ya FETÖ’ye teslim eder. Asla etmez. Bizim milletimiz canını verir, terör örgütlerine bu ülkeyi teslim etmez” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilmesiyle açılışlar gerçekleştirildi.