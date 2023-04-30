Bakan Varank, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yatağa da Togg’la girseydiniz diye bize laf atmaya çalışıyorlar. Bu milletin değerlerine o kadar uzaklar ki milletimizin bu heyecanına bir türlü ortak olamıyorlar. Biz yatağa Togg’la gitmeyeceğiz ama bize o lafları atanları Kızılelma’nın önüne sürüp gidebilecekleri yere kadar götüreceğiz” dedi.

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde Teknopark Özdemir Bayraktar Yerleşkesi temel atma töreni ve Bilim Merkezi Proje Sözleşmesi imza töreni yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tören alanına beraberinde Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Togg’uyla geldi. Togg’a büyük ilgi gösteren vatandaşlar, Bakan Varank’ın daveti üzerine aracı yakından inceleyerek kullandı.

“Onları Kızılelma’nın önüne koyup gittikleri yere kadar süreceğiz”

Bakan Varank, “Ülkemiz için değer oluşturan her teknolojiye ilgi alaka bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Birileri bu ilgi ve alakadan rahatsız. Yatağa da Togg’la girseydiniz diye bize laf atmaya çalışıyorlar. Bu milletin değerlerine o kadar uzaklar ki milletimizin bu heyecanına bir türlü ortak olamıyorlar. Biz yatağa Togg’la gitmeyeceğiz ama bize o lafları atanları Kızılelma’nın önüne sürüp gidebilecekleri yere kadar götüreceğiz. Bizim 61 yıllık hayalimizi görmezden gelmeye çalışıyorlar. Mili ne varsa karşısındalar” dedi.

Açılacak yerleşke hakkında da konuşan Bakan Varank, “Kuracağımız yerleşke özgün mimari yapısıyla, şehrin merkezinde olmasıyla, ulaşım araçlarına yakınlığıyla önemli avantajlara sahip olacak. Bu teknoparkta elbette AR-GE ofisleri, kuluçkalar, ortak kullanım alanları olacak. Bunların dışında kafelerden kütüphanelere, seyir teraslarından galeri alanlarına kadar birçok tesis de yer alacak. 30 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bölgede en az bir araştırmacı çalışacak” ifadelerini kullandı.

“İBB Başkanı çok geziyor ama evine uğramıyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun miting yapmasına değinen Bakan Varank, “İstanbul’un Belediye Başkanı ekranlara çıkıp ’Ben çok çalışıyorum, çok dolanıyorum’ diyor. Nasreddin Hoca’nın bir hikayesi var. Nasrettin Hoca’ya komşuları gelip ’Hocam senin hanım çok geziyor’ demişler. Nasrettin Hoca da demiş ki ’Benim hanım çok gezseydi arada sırada bizim eve de uğrardı.’ İstanbullular ne diyor biliyor musun? ’Başkan sen çok çalışıp çok gezseydin arada sırada İstanbul’a da uğrardın’ diyor. Burası İstanbul’un bir ilçesi değil mi? Büyükşehir’in burada yapması gerekenler yok mu? Gelip bunları takip etmezsen bu işler nasıl olacak? Başkan çok geziyor ama hiç evine uğramıyor" dedi.

“Zihinlerde devrimler yapacak projeler yapacağız”

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da, “Bugün sadece Esenler için değil, aynı zamanda ülkemiz için de kıymetli günlerden bir tanesidir. Milli teknoloji hamlesine Türkiye’de ilk startı veren ve bu hamlenin Türkiye’de emeğin karşılık bulması için, Türkiye’nin tam ve bağımsız olması için ömrünü bu işe adamış Özdemir Bayraktar ismi burada kıyamete kadar yaşayacak. Bir taraftan merkeze, bir taraftan da gönüllere nakşedeceğimiz projenin temel atma günüdür. İstanbul’un en genç nüfusuna, en büyük nüfus yoğunluğuna sahip olan ilçelerden bir tanesi olarak Türkiye’nin en büyük bilim merkezlerinden bir tanesine kavuşacağı anlara yaklaştık. Teknokentler artık dünya çapındadır. Dijital bir çağda yaşadığımız için bu çağın ortaya getirmiş olduğu en kıymetli şeylerden bir tanesidir. Hayata farklı ufuklar açarken zihinlerde yapacağı devrimle beraber onu kullanacağımız insanlığın geleceği önemlidir. Bugün burada Teknokent’imizin ilk basamağı olan ilk inşaatının da temelini atıyoruz” şeklinde konuştu.

Programa Atatürk Havalimanı’ndan telekonferans ile bağlanan Selçuk Bayraktar da şunları söyledi:

“Esenler Belediyemizde Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi’nin açıldığını görseydi orada da nice gökyüzüne damgasını vuracak, yüksek teknolojiye damgasını vuracak, teknolojinin her alanına, sadece savunma sanayi değil, milli teknolojinin her alanında çalışacak genç kardeşlerimizi görmüş olsa o da eminim çok büyük mutluluk duyardı. Bu merkez vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. TEKNOFEST tüm bu gayretiyle, emeğiyle, misyonuyla, coşkusuyla, adalet, iyilik ve merhamet değerlerinin yüksek teknolojiyle beraber harmanlanmasıyla medeniyetimizin ve milletimizin sesinin çok daha büyük, daha gür bir soluk kazanmasına vesile olacak. Ben emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve buraya milyonlarla gelen milletimize tekrardan teşekkür ediyorum.”

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Salih Bayraktar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.