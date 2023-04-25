Bakan Varank Togg için çekiliş yaptı, kazanan gençler yerli otomobil ile Mudanya turu attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya daveti üzerine Mudanya’da gençlerle buluştu. Anadolu rengindeki Togg T10X ile davete gelen Bakan Varank, gençlerin araca olan yoğun ilgisi üzerine Togg çekilişi yaptı. Çekilişte kazananlar, Mudanya caddelerinde Togg ile tur attı.

Mudanya daveti

Gençler ile sosyal medyadan yaptığı sürpriz davetlerle bir araya gelen Bakan Varank’a çağrı, bu kez gençlerden geldi. Bursa’dan milletvekili adayı olan Bakan Varank, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk’ün Mudanya davetine kayıtsız kalmadı.

Dillere destan

Temiztürk, “Davet sırası bizde! Sayın Bakanım, Abdal’da gençlerle yaptığınız sohbet hala dillerde. Ama Mudanyamızın sahili de dillere destandır. Bu vesileyle sizleri yarın akşam toplu değil Togg’lu bir şekilde Mudanya sahiline gençlerle sohbete davet ediyoruz. Çaylar bizden.” mesajını paylaştı.

“O zaman Mudanya’dayız”

Bunun üzerine Bakan Varank da sosyal medyada Temiztürk’ün paylaşımını alıntılayarak “O zaman akşam Mudanya’dayız” diyerek davete icabet edeceğini bildirdi. Bakan Varank, akşam saatlerindeMudanya Mütareke Meydanına Anadolu rengi Togg ile geldi. Kırmızı T10X’e Mudanyalıların yoğun ilgisi gösterdi.

Gençlerin desteğiyle

Burada gençlere bir konuşma yapan Bakan Varank, Türkiye’nin Otomobili’nin Türk milletinin 60 yıllık hayali olduğunu söyleyerek “Biz 21 yıldır Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmanın derdindeyiz. Taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Türkiye’nin otomobili gibi projelerde Türkiye’yi kalkındırmanın derdindeyiz. Bizim yaptıklarımızın en yakın şahitleri sizlersiniz. İstiyoruz ki biz gençlerimizin desteği ile biz bu yürüyüşe devam edelim.” dedi.

Türkiye Yüzyılı’nın mimarı

Varank, gençlere inandıklarını, güvendiklerini ve kabiliyetlerinin yüksek olduğunun farkında olduklarını ifade ederek “İşte Türkiye’nin Otomobili Togg’da çalışan yüzlerce genç var. Bu projeyi onlar hayata geçirdi. İnsansız hava araçları (İHA) üreten BAYKAR’da genç kardeşlerimiz enerjilerini, coşkularını ortaya koyuyorlar, projeleri hayata geçiriyorlar. Genç kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılının mimarı gençler olacak biz de onlara destek vereceğiz.” diye konuştu.

Kıyas yapın

Gençlerin “Biz iktidarda sizi gördük o günleri yaşamadık. Siz bizim önümüze ne koyuyorsunuz, bize ona anlatın” dediğini bildiren Varank, “Biz de diyoruz ki evet haklısınız geçmiş gelecek kıyası yapamazsınız ama vizyon kıyası yapabilirsiniz. Sizin önünüzde Türkiye’nin yerli ve mili gözlem uydusu projesini kim getiriyor? Türkiye’nin otomobili projesini kim getiriyor? Türkiye’nin teknoparklarını artırmayı size kim vadediyor? Siz de bunun kıyasını yapabilirsiniz. Mili Uzay Projesinden kim bahsediyor? Tekno girişimcilikten kim bahsediyor? Bunun kıyasını yapabilirsiniz.” dedi.

Togg ile test sürüşü

Varank sohbet sonrasında kendisini davet eden gençlere kahve ve 10 GB internet paketi hediye etti. Togg’u kullanmak isteyen gençler isteyenleri kırmadı. Yoğun bir taleple karşılaşılınca kura çekimine gidildi. Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Temiztürk ile birlikte kura çekerek gençlere test sürüşü yaptırdı. Test sürüşü sonrası beğenilerini ifade eden gençler, Togg’un ivmelenmesi ve teknolojik özelliklerinden etkilendiklerini ifade etti. Test sürüşünün ardından Bakan Varank sahilde bulunan Gençlik Karavanı’nda gençlerle PlayStation oynadı.

Abdal’da da yoğun ilgi vardı

Bakan Varank, geçen hafta da sosyal medyadan “Gençler; Bu gece Abdal’da Bursa tahanlısı ve simit ile toplu değil Togg’lu sahur yapmaya var mısınız?” sorusunu yöneltmiş ve Gemlik rengi Togg T10X ile geldiği Tarihi Abdal Meydanında Bursalı gençlerle sahur yapmıştı. Meydanda yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Varank, Abdal Simit Fırını’na girerek gençlere Bursa Tahanlısı, simit ve börek ikram etmişti.