Bakan Yanık: 'Artık yabancı ülkelerde karşılaştığımız muamele çok farklı'

30 sene önce insanlar herhangi bir yabancı yerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan bahsettiklerinde karşılaştıkları muameleyle şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını ifade ettiklerinde karşılaştıkları muamele, hele mazlum, mağdur coğrafyalarda karşılaştıkları muamele çok farklı" dedi.

Bursa Merinos AKKM’de gerçekleştirilen buluşmalar, 17 ilçede sürdürülecek. Toplantının açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Teşkilatın bir parçası olmak benim için önemli, her zaman çok önemliydi hala çok önemli. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğini bu anlamda çok önemsiyorum. Hakikaten AK Parti, her zaman çok kıymetlidir. Her zaman çok önemlidir. AK Parti olarak 20 senedir iktidarda olduğumuz süreç içerisinde temel hareket noktamız kimseyi geride bırakmamak, kimseyi yalnız bırakmamak ve ihtiyaç odaklı her türlü çalışmayı yapmak. Bunu hayatın ve devlet yönetiminin her alanında yaptık. Sivil savunmadan teknolojik gelişimlere, bilişimden iletişim teknolojilerine, sağlıktan eğitime her alanda. Ama çok önemli bir nokta var ki gerçekten çok esaslı bir hem yatırım bakış açısı yani yapısal bakış açısı değişti hem de sosyal anlamda bakış açısı, felsefesi tümüyle değişti. Nedir o? Sosyal hizmetler. Kimseyi geride bırakmamak, kimsesizlerin kimsesi olmak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatı başladığı günden beri kimsesizlerin kimsesi olarak devam ediyor. Gençlik kolları başkanlığından itibaren, bütün kademe yönetimlerinde hangi mevkide bulunuyorsa orada muhakkak kimsesizlerin kimsesi olduğunu görüyoruz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil, vatandaşımızın bulunduğu her yerde ona uzanmaya ona ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ihtiyaç sahibi bir vatandaş neredeyse Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ona ulaşmak bizim vazifemiz" dedi.

Çalışmalarının temelinde aile, toplum, çocuk hizmetleri, engelli hizmetleri, yaşlı hizmetleri olduğunu ifade eden Bakan Yanık, "Eğer biz bir hizmeti aile ortamında ihtiyaç sahibine, aile ortamında temin edebileceksek bunu orada temin ediyoruz. Çocuğu aile ortamında tutup destekleyebiliyorsak orada destekliyoruz, bir engellilerimizi aile ortamında tutmak mümkün ve orada desteklemek mümkünse orada, yaşlımızı da aynı şekilde destekliyoruz. Değilse diğer kurumsal bakım aşamalarına geçiyoruz. Dolayısıyla bu hareket noktası yani bir taraftan ihtiyacı karşılarken ihtiyaç sahibinin ihtiyacını giderirken öbür taraftan da onun kendi sosyal çevresinden, kendi ailesinden, kendi alıştığı ortamdan koparmamak ve orada desteklemek bizim için önemli. Bundan 20-30 sene önce insanlar herhangi bir yabancı yerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan bahsettiklerinde karşılaştıkları muameleyle şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını ifade ettiklerinde karşılaştıkları muamele, hele mazlum, mağdur coğrafyalarda karşılaştıkları muamele çok farklı. Bize bakış çok farklı. Sırtınızı çok sağlam bir yere dayarsanız da kendinizi çok emin hissedersiniz ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda mazlum coğrafyaların, mağdur coğrafyaların sırtlarını dayadıkları ve kendilerini emniyette hissettikleri kişidir" diye konuştu.

Bursa’da her geçen gün hizmet algısını genişlettiklerini belirten Bakan Yanık, "11 Sosyal hizmet merkezimiz ile bütün hizmetlerimizi ulaşılabilir kıldık. Sosyal hizmet merkezlerimiz bizim bakanlığımızın çalışmalarının hepsinin, bütün birimlerin çalışmalarının sevk ve idare edildiği, koordine edildiği temel hizmet merkezlerimiz. Dolayısıyla bu anlamda önemli. Ayrıca Aile Sosyal Destek Programı ASDEP ile hane ziyaretleri yaparak halkımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. ASDEP programımızın başladığı 2017’den 2022 yılı sonu itibarıyla Bursa’da 123 bin 937 hane ziyaret etmişiz. Ailelerin de toplumumuzun göz bebeği çocuklarımız için de çalışmalarımıza hassasiyetle devam ediyoruz. Çocuk hizmetleri alanında çok öncü ve dünyada da iyi uygulama örnekleri arasına girmiş faaliyetlerin içerisindeyiz. Evlatlarımız, kurum bakımı yerine ev ortamında ve aile sıcaklığını sağlayan şartlarda korunuyorlar. 2012 yılından bugüne kadar yaklaşık 322,5 milyon TL ödenek ayırmışız. Bursa’ya ve Bursa’da toplamda 294 çocuğumuza bakım hizmeti sağlıyoruz. Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan 271 çocuğumuz ve evlat edinilen 150 çocuğumuz Bursa’da bulunuyor. Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuklar için ayrılan bütçe 40.7 milyon TL. Sadece son 10 yıldan bahsediyorum. Kendi ailesi yanında 3 bin 200 çocuğumuzu destekliyoruz ve onlar için ayırdığımız bütçe 288.6 milyon TL Sosyal Ekonomik Destek sağladığımız çocuklar. Ülkemize yayılan kadın konukevlerinin 3’ü Bursa’da. Kadınları koruyan ve onları yeni bir hayata hazırlayan konuk evlerimiz 20 yılda 11bin 694 kadın ve 6 bin 43’ü çocuk olmak üzere toplam 17 bin 737 kişiye hizmet sundu. Kadın konukevi ifadesi daha çok kadına yönelik şiddeti çağrıştıran ve buraya gelen her vatandaşımızın her kadının şiddet mağduru olduğu gibi bir algıyı oluşturuyor. Kadın konukevlerimizde hizmet alan kadınlarımızın yaklaşık yüzde 52- 53’ü barınma ihtiyacı için gelen arkadaşlarımız. Geriye kalan yüzde 47-48 gibi oranda şiddet mağduru olduğu için maalesef gelen ve beraberinde gelen çocuklar" şeklinde konuştu.

Devletin şiddet konusunda da halkın sığınağı olduğunu belirten Yanık, "Bütün illerimizde çalışmalarını sürdüren ŞÖNİM’ler aracılığıyla Bursa’da 10 yılda 80 bin 795 kadın, 7 bin 988 erkek ve 5 bin 815 çocuk olmak üzere 94 bin 598 kişiye hizmet vermişiz. Sadece kadınlara hizmet vermiyoruz, şiddet mağduru herkese, her bireye hizmet veriyoruz. Biz kadınların kamusal haklarını kendilerine teslim ettiğimiz gibi onların ticari alanda da desteklenmesini son derece önemsiyoruz. Bursa’da 5 huzureviyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 461 yaşlı bireye hizmet veriyoruz. 3 özel huzurevinde de 293 yaşlımız hizmet alıyor. Gündüz bakım hizmeti verdiğimiz bakım ve rehabilitasyon merkezinde ise 82 engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Ayrıca engelliler için evde bakım desteği sağlıyoruz. 2006’dan bu yana 2,5 milyar Türk lirası ödenek ayırmışız. Evde Bakım Yardımından şu anda Bursa’da 16 bin 87 kişi yararlanıyor. Bursa’da bulunan 533 şehidimizin yakınlarıyla bin 485 gazimize yönelik çeşitli sosyal haklar sunmanın huzurunu ayrıca taşıyoruz. Bursa ilimizde 680 şehit yakını, gazi, gazi yakını kamu kurumlarında istihdam hakkını elde etmiş durumda. Bursa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gönderdiğimiz periyodik pay 2022 yılında 113.2 milyon TL oldu. Bursa ilimizde 2003 ile 2022 yılları arasında yaklaşık 7.23 milyar TL sosyal yardım kaynağı kullandık" diye konuştu.