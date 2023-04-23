Bakan Yanık, koltuğunu 10 yaşındaki Havva Nil'e devretti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 10 yaşındaki depremzede Havva Nil Abalıoğlu’na bıraktı. Bakan Derya Yanık, “23 Nisan bizim için çok önemli bir tarih” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında depremzede çocuklarla bir araya geldi. Bakan Derya Yanık, koltuğunu Hatay’dan gelen depremzede Havva Nil Abalıoğlu’na bıraktı. Toplamda 10 çocuktan oluşan heyet Bakan Derya Yanık ile sohbet etti. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Bakan Derya Yanık, 23 Nisan’ın çok önemli bir tarih olduğunu hatırlattı. Yanık, konuşmalarının ardından çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla vakit geçirdi. Havva Nil Abalıoğlu, Bakan Yanık’a Hatay’dan getirdiği kahvaltılık zeytin hediye etti.

“Büyüyeceksiniz güzel eğitimler alacaksınız”

Bakan Yanık, çocuklarla birlikte olmayı bayram olarak gördüğünü söyledi. Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı bu bayram üzgün olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

“Maalesef çok büyük bir deprem yaşadık. Sizler de daha yakından gördünüz ama inşallah hep birlikte böyle bayramları kutlayarak birbirimize destek olarak bir arada olarak bu süreci atlatacağız. Yine tekrar sizlerin okullarınıza döndüğünüz, ailelerinizle beraber olduğunuz güzel zamanlara erişeceğiz. 23 Nisan bizim için çok önemli bir bayram, önemli bir tarih. 23 Nisan 1920 biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Milli Mücadele döneminde, yani vatanımızın Kurtuluş Savaşı verdiği dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisimiz açılıyor ve meclisimizin koordinasyonunda, meclisimizin yönetimi altında milletimiz vatanımızı kurtarıyor. Dolayısıyla 23 Nisan bizim için çok önemli. Çok önemli bir tarih olduğu için de Atatürk 23 Nisan’ı çocuk bayramı olarak çocuklara hediye ediyor. Çünkü çocukların 23 Nisan’ın anlamını unutmasını istemiyor. Çocukların, vatanımızın nasıl kurtulduğunu, hangi şartlarda, nasıl bir mücadeleyle kurtulduğunu unutmalarını istemiyor. O yüzden 23 Nisan bizim için önemli. Sizler büyüyeceksiniz güzel eğitimler alacaksınız ve ülkemize insanlığa çok yararlı, faydalı yetişkinler olacaksınız. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Size bu imkanı sağlamak için uğraşıyoruz.”

“Bizler geleceğin lideri, yöneticileri, sanatçıları ve akademisyenleriyiz”

Sembolik olarak bir günlüğüne bakan koltuğunu devralan Havva Nil Abalıoğlu, bugün en önemli bayramlardan birini kutladıklarını belirterek, “Bu özel günün en anlamlı geleneklerinden biri olan bakanlık koltuğunu alarak bu önemli görevi almış olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Tüm çocuklara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizler ülkemizin geleceğiyiz. Bizler geleceğin lideri, yöneticileri, sanatçıları ve akademisyenleriyiz. Bu nedenle eğitimimize önem vermeli ve hep birlikte çalışmalıyız. Araştıran, sorgulayan, kendine güvenen çocuklara ve gençler olduğumuz zaman ülkemizi daha ileriye taşıyabiliriz. Bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Ülkemizin geleceği için elinden gelen her şeyi yapacağımın sözünü veriyorum. Büyüklerimizin bize gösterdiği desteğe, verdikleri sevgiye layık olacağız. Dünyamız mutlulukla dolsun, bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.