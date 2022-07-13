SON
DAKİKA
İstanbul'da Süper Ay görsel şölen oluşturdu
Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'da
Bakan Kurum'dan ithal atık iddialarına yanıt
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti

Bakan Yanık'tan algı haberlerine tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz ile ilgili yapılan algı haberlerinin pekiştirilmesine sosyal medya adresi üzerinden tepki gösterdi.

Bakan Yanık'tan algı haberlerine tepki
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında yalan haberlerin pekiştirildiğini belirttiği açıklamasında, “15 Temmuz’un yaklaştığı şu günlerde, şehit yakınları ve gazilerimiz için vatandaşlarımızın yaptığı bağışlarla ilgili olarak yine bazı çirkin hesaplarla yalan bir algının pekiştirilmesine çalışılıyor. Halkımızın milli duygularını istismar ederek söyledikleri yalanı tekrar tekrar ortaya süren bu odaklara bir senedir anlatmaya çalışıyoruz. Tane tane, tek tek. Muhtemelen anlıyorlar ama bu, ürettikleri yalanı yeniden yaymalarına engel olmuyor. Bu vesileyle bir daha anlatalım. Bazı sosyal medya proflarımızın gerçekleri çarpıtma alışkanlığının önüne geçemesek de hakikate borcumuzu ödemiş oluruz” ifadelerine yer verdi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin