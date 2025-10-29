Bakan Yardımcısı Aktaş: 'Maalesef az önce cansız bedene ulaşıldı'

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef az önce cansız bedene ulaşıldı. Bir çocuk bedeni olduğu değerlendiriliyor, onun cansız bedenine ulaştık. Erkek çocuk olduğunu değerlendiriyoruz maalesef. Ailenin diğer fertlerinin kurtarılması için müdahale devam ediyor. Ümidimiz ve duamız ailenin diğer fertlerine canlı olarak ulaşmak ve kurtarmak" dedi.

Bakan Yardımcısı Aktaş, çöken binanın önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aktaş, "Mevlana Mahallemizde 07.30 sıralarında arkamızda bulunan binada göçük meydana geldi. Zemin artı 5 katlı bir bina. Binanın ikinci katında 5 kişilik aile ikamet ediyordu, diğer daireler boştu, şükür. Binanın yıkılmasıyla, ihbar alınmasıyla birlikte çok hızlı şekilde bütün ekipler harekete geçti, müdahaleye başladı. Başta AFAD ekiplerimiz olmak üzere, belediye ekiplerimiz, emniyet ekiplerimiz ve diğer kamu, kurum ve kuruluşların ekipleri hızlı bir şekilde enkaza müdahaleye etmeye başladı. Şuana kadar müdahale devam ediyor" dedi.

Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şuanda 480’i arama kurtarma ekibi olmak üzere, toplam 627 kişilik ekiple müdahalemiz devam ediyor. Maalesef az önce cansız bedene ulaşıldı. Bir çocuk bedeni olduğu değerlendiriliyor, onun cansız bedenine ulaştık. Erkek çocuk olduğunu değerlendiriyoruz maalesef. Ailenin diğer fertlerinin kurtarılması için müdahale devam ediyor. Ümidimiz ve duamız ailenin diğer fertlerine canlı olarak ulaşmak ve kurtarmak. Muhtemelen aynı yerdeler ve çalışma devam ediyor. Bir ses var. Bir kadın sesi olduğu değerlendiriliyor. Onunla ilgili de çalışmalar ağırlıklı olarak oraya yoğunlaştırıldı. Cansız bedeni bulunan erkek çocuğun Muhammed Emir Bilir’in olduğunu değerlendiriyoruz."

Çalışmaların devam ettiğini bildiren Bakan Yardımcısı Aktaş, "Gebze Başsavcılığımızın koordinasyonunda, hem adli hem de teknik çalışmalar devam ediyor. Zamana ihtiyaç var. Tespiti yapılınca paylaşılacaktır. 9 binamızı tedbiren boşalttık. Çok ciddi bir bilgi veya belirti olmamakla beraber tedbiren boşaltıldı" ifadelerini kullandı.