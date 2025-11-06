Bakan Yardımcısı Boyraz, gençlere milli hızlı treni böyle tanıttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Üniversitesi’nde gençlere saatte 225 kilometre hıza sahip Türkiye’nin ilk yerli ve milli hızlı treninin videosunu izletti. Boyraz, "Bunu görüp de duygulanmamak, etkilenmemek, heyecan duymamak mümkün değil" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Üniversitesi’nde "UFEST Kocaeli Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Vizyonu" konulu söyleşide gençlerle bir araya geldi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, açılışta yaptığı konuşmada festivalin haberleşme ve bilişim teknolojilerini aynı çatı altında topladığını belirterek, "Bu festival gençlere ulaştırmanın dinamik ve yenilikçi yanını tanıtmakla kalmıyor, onları bu konuda aktif paydaşlar haline getiriyor" dedi.

Boyraz, bakanlığın görev tanımındaki konular ve yürütülen projeler hakkında da gençleri bilgilendirdi. Konuşmasını slayt gösterimiyle destekleyen Boyraz, Kocaeli’deki kent içi ulaşıma ve raylı sistem projelerine değindi.

"İkinci metro projesi 5-6 yıl içinde tamamlanacak"

Kocaeli’de iki büyük projelerinin olduğunu ifade eden Boyraz, şu bilgileri verdi:

"Biri Gebze-Darıca 15.4 kilometre, yüzde 90’ı bitti. İnşallah 2026’nın haziran ayında açılacak. İkincisinin iki ay önce temelini attık, 28 kilometre çift hat, 56 kilometrelik metro hattı yapıyoruz. Şu an için değeri 115 milyar liradır. Orayı da inşallah 5-6 yılda bitireceğiz."

Boyraz, önemli demir yolu projelerine ilişkin de bilgi vererek, Marmaray ile günlük 700 bin yolcu taşındığını söyledi.

"Bunu görüp de duygulanmamak, etkilenmemek, heyecan duymamak mümkün değil"

Yerli ve milli raylı sistem araçları üretiminde gelinen son durumu da anlatan Bakan Yardımcısı Boyraz, Türkiye’nin ilk yerli ve milli hızlı treninin tanıtım videosunu gençlere izletti. Saatte 225 kilometre hıza sahip milli hızlı trenle ilgili Boyraz, "Bunu görüp de duygulanmamak, etkilenmemek, heyecan duymamak mümkün değil. Düşünceniz, inancınız ne olursa olsun bu ülkenin vatandaşıysanız işte eser ortada" dedi.

"İnanmadığınız bir şeyin hikayesini yazamazsınız"

Gençlik yıllarında gazete dağıtarak eğitimini tamamladığını anlatan Boyraz, "Her sabah 350 tane gazete dağıtıyordum. Babamın para gönderme şansı yoktu. Sivas’ta bir köyde doğdum büyüdüm. Azimle, mücadeleyle, gayretle her şeyi yaparsınız. İnanmadığınız bir şeyin hikayesini yazamazsınız. Başarmak için alın teri ve akıl teri dökmek zorundasınız" diye konuştu.