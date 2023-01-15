Bakan Yardımcısı Büyükdede: 'Stratejik kazanımların önünü açacak'

Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) Ankara Temelli’de inşaatı devam eden Kalite Kampüsünde incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Teknolojik bilginin ülkemize transferi, stratejik bilginin, sermayenin yurt içinde kalması, milli yetkinliklerin oluşması ve insan kaynağının geliştirilmesi gibi stratejik kazanımların önünü açacak. TSE, bölgemizin en etkin kuruluşlarından, önemli oyuncularından biri haline gelecek” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Ankara Temelli’de inşaatı devam eden TSE’nin Kalite Kampüsü’nde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Büyükdede, kampüsün yakın coğrafyada benzeri bulunmayan, son teknolojilerle donatılmış laboratuvarları ve teknik eğitim üssünü ihtiva edeceğini söyledi. Burada konuşan Büyükdede, sanayicilerin test ve belgelendirme ihtiyaçları için yurt dışında harcamak zorunda kaldıkları büyük meblağların Türkiye’de kalacağını ifade eden Büyükdede, “TSE’nin kalite kampüsü tamamlandığında büyük ve güçlü Türkiye’ye yakışır bir merkez olacak. En son teknolojiye sahip laboratuvarlara ve teknik eğitim üssüne ev sahipliği yapacak bu kampüs tamamlandığında TSE, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuza çok daha büyük katkılar verecek. Zamanın getirmiş olduğu yeni dönüşümlerin gerektirdiği hizmetleri geniş bir yelpazede sunabilecek. Aynı zamanda teknolojik bilginin ülkemize transferi, stratejik bilginin ve sermayenin yurt içinde kalması, milli yetkinliklerin oluşması ve insan kaynağının geliştirilmesi gibi stratejik kazanımların önünü açacak. TSE, bölgemizin en etkin kuruluşlarından, en önemli oyuncularından biri haline gelecek” dedi.

“Kampüste Sıfır Atık Sistemi hedeflenirken, yeşil bina sertifikasına sahip kampüs olması amaçlandı”

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, ekonominin lokomotif sektörü sanayicilerin beklentileri doğrultusunda güncel ihtiyaçlarını karşılayacak, gelecekteki yenilikleri de kapsayacak son teknolojilerle donatılmış laboratuvarlara sahip olmanın elzem olduğunu kaydetti. Kampüs inşaatında arazinin mümkün olduğunca ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına dikkat edildiğini söyleyen Şahin, “Kampüste Sıfır Atık Sistemi hedeflenirken, yeşil bina sertifikasına sahip kampüs olması amaçlandı. Atıklar kaynağında ayrıştırılacak, uygun şartlarda toplanacak. Ayrıca depolanması, bertaraf sistemine gönderilmesi amacıyla atık toplama merkezi oluşturulacak. Bu kampüs ve içindeki binalar ısınma ve aydınlatmada enerji verimliliği, atık suların bahçe suyu kullanımı amaçlı dönüştürülmesi, doğal aydınlatmadan yararlanma, doğa dostu yapı malzemesi kullanılması gibi birçok açıdan da mimari tasarlama aşamasında planlandığı için çevreye duyarlı ve enerji verimli yapılar olarak hizmet verecek” dedi.

“Projede, ülkemizin hem kültürüne hem de tarihi dokusuna uygun yatay mimari tercih edilmiştir”

Kampüsün en önemli özelliği güneş tarlaları ile kendi enerjisinin bir kısmını yine güneşten kendi imkanları ile sağlayabilecek şekilde planlandığını söyleyen Şahin şöyle devam etti:

“Projede, ülkemizin hem kültürüne hem de tarihi dokusuna uygun, sağlıklı ve düzenli iş olanağı sağlaması için yatay mimari tercih edilmiştir. Enstitünün kurumsal kimliğinin en temel öğesi olan TSE logosu, proje konseptini oluştururken temel geometrik form olarak kullanılmıştır.”

“Bu laboratuvarlar sanayicimize dönük bir eğitim merkezi haline gelecek”

TSE’nin test ve deney hizmeti verdiği alanlar dışında; nükleer enerji, ulaşım sistemleri, bilişim teknolojileri gibi öncelikli alanlarda laboratuvar altyapısı kurulmasının planlandığını söyleyen Şahin, “Bu laboratuvarlar sadece test ve kalibrasyon için değil, sanayicimize dönük bir eğitim merkezi haline gelecek. Sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut laboratuvarlarımıza yeni bölümler ve ek laboratuvarlar kurulması mümkün olacak. Kampüsümüz tamamlandığında, her türlü uygunluk değerlendirme, test, sertifikasyon, kalibrasyon, deney ve belgelendirme hizmeti verilebilecek altyapıya sahip olacağız” diye konuştu.

Yetkinliği üst noktalara taşıyacak yatırım

Ankara Kalite Kampüsün; üretimin, verimliliğin, başarının, dijitalin, sürdürülebilirliğin, Türkiye Yüzyılı’nın yatırımı olduğunu ifade eden Şahin; “Bu kampüs küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek politikalarımıza yardımcı olacak. Sürdürülebilir büyüme, yenilikçi ve yüksek katma değerli üretim ve ihracata dayalı büyümemize katkı verecek. Türk sanayisinin rekabetçi ürün ve hizmet sunmasında; değer zincirlerinde pay sahibi olmasında anahtar olan bu yatırımla, milli atılımlarımızı gerçekleştirecek, Enstitümüzün biriktirdiği tecrübe, deneyim ve yetkinlikleri üst noktalara taşıyacağız” dedi.