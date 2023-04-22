Bakan Yardımcısı Duran, bayramda yaşlıları unutmadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan huzurevinde kalan yaşlıların bayramını kutladı. Burada yaşlılar ile yakından ilgilenen Duran, yaşlılara çiçek dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, huzurevinde kalan yaşlıları Ramazan Bayramı’nda yalnız bırakmadı. Bayramlaşma programları için memleketi Sakarya’ya gelen Duran, Hendek ilçesinde bulunan Melek Nişancı Huzurevi’ni, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Esra Ceceli ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yıldırım Kara ile ziyaret etti. Burada bocce adı verilen oyunu oynadığı yaşlılar ile güzel vakit geçiren Duran, vatandaşların bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Bakan Yardımcısı Duran’a huzurevinde kalan ve birçok ünlü sanatçıya beste yazan Alimoğlu isimli şair ise kendi yazdığı kitabı hediye etti. Buradaki ziyaretlerin ardından Duran, 24 saat çalışma esasına göre hizmet veren Alo 183 Acil Çağrı Merkezi’ndeki çalışanlarla bir araya geldi.