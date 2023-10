Bakan Yardımcısı İnan: 'Peşinde olduğumuz gelişmiş ülkelerin kişi başı gelirlerine yaklaşıyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Bilecik’te yaptığı konuşmada, "Peşinde olduğumuz gelişmiş ülkelerin kişi başı gelirlerini düşündüğümüzde otuz bin, kırk bin, elli bin dolarlar seviyesindeyken, biz şu anda on bin dolarları geçtik. On beş bin dolara, yirmi bin doları, altı yüz bin dolara doğru yola çıkmaktayız. Üzerimizde bu farkı kapatmanın bir taraftan yükü, kalbimizde heyecanı, yüreğimizde Türkiye Yüzyılı’nı kurmanın heyecanı var inşallah" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2. Bilim Şenliği programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Oruç Baba İnan, "İçinden geçtiğimiz konjonktürde dünya son on yılda oldukça zorlu imtihanlar verdi. Ama içinde bulunduğumuz zamanlar önümüzdeki on yılların daha da zorlu. Olabileceğini işaret ediyor. Burada hepimize düşen görevler var. Bizler Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak hem gençliğimizin hem de kıymetli sanayicilerimizin, iş adamlarımızın önünü açmak için engelleri kaldırmak için gerekli teşvikleri vermek için planlamaları, stratejileri geliştirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı kurmak yolunda hakikaten içinden geçtiğimiz dünyayı da düşündüğümüzde bu işlerin sorumluluğu omuzlarımızı çökertecek derecede. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesinin üzerine işaret ettiği ve ’Vatanını en çok seven, görevi en iyi yapandır’ şiarıyla bizlere yol gösterdiği, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcında hakikaten üzerine derin düşüncelere tefekkürlere dalmamız gereken bir kavşaktayız. Tabii ki rakibi olduğumuz, peşinde olduğumuz gelişmiş ülkelerin kişi başı gelirlerini düşündüğümüzde otuz bin, kırk bin, elli bin dolarlar seviyesindeyken, biz şu anda on bin dolarları geçtik. On beş bin dolara, yirmi bin doları, altı yüz bin dolara doğru yola çıkmaktayız. Üzerimizde bu farkı kapatmanın bir taraftan yükü, kalbimizde heyecanı, yüreğimizde Türkiye Yüzyılı’nı kurmanın heyecanı var inşallah. Burada hem iş dünyamıza hem de gençlerimize hep birlikte ve tabii ki bize de Bakanlık ve devlet olarak görevler düşüyor" ifadelerini kullandı.

"Bilecik’i de planlayarak Türkiye’nin sanayi master planını çıkaracağız önümüzdeki sene"

Bakan İnan konuşmasının devamında, "Öncelikle Sanayi Teknoloji Bakanlığını, Sanayi Alanlarından Sorumlu Bakan Yardımcısı olarak hakikaten altyapının önündeki engelleri aşmak için Bilecik özelinde Bilecik’i de planlayarak Türkiye’nin sanayi master planını çıkaracağız önümüzdeki sene. Yola çıkarken hedefimiz geçtiğimiz yüzyılda açılan sanayi alanlarını önümüzdeki beş yılda iki katına çıkarmak. Kolay değil ama cansiparane çalışacağız. Bu çalışmalar çevresinde Bilecik’te dört bölgenin merkezindeki lojistik güzergahlarının merkezindeki demir yolu, deniz yollarına erişimlerini, sanayi alanlarıyla planlayıp Bilecik’in hak ettiğini potansiyeli de gerçekleştirmek için altyapının önünü açmak için cansiparane çalışacağız" dedi.

"Üniversitemizde yüzde yüz dolulukla bir kayıt oranı yaşadık"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ise, "Çok yakın bir zamanda öğrencilerimiz geldiler. Üniversitemize kayıtlarını yaptılar. Üniversitemizde yüzde yüz dolulukla bir kayıt oranı yaşadık. Yani Bütün bölümlerini dolduracak şekilde bir ilgi alaka gördü. Ben önce bizi tercih eden Bilecik’i tercih eden Şeyh Edebali Üniversitesini tercih eden bütün gençlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Bilimsel bilgi ile donanmış toplumlar tarihte olduğu gibi bugün ve gelecekte de dünya üzerinde söz sahibi olacaklardır"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bilimsel çalışmalar yapmak ve öğrencilerine akademik eğitim vermek üniversitelerin asli görevi olduğunu söyleyerek, "Yapılan bilimsel çalışmaların toplumsal yaşama aktarımı da en az bu kadar önemlidir. Bilimsel bilgi ile donanmış toplumlar tarihte olduğu gibi bugün ve gelecekte de dünya üzerinde söz sahibi olacaklardır. Bizler de tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak öğrencilerimizi; iyi eğitim almış, akademik olarak yetkin, tarih ve millet şuurunu kazanmış bireyler olarak geleceğe hazırlama gayretindeyiz. Bu çalışmalarımızda teknolojik gelişmeler ışığında güncelliğimizi korumak durumundayız" dedi.

Konuşmaların ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2. Bilim Şenliği’ne destek veren firmalara Kayı Park Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Kaya’a Bilecik Valisi Şefik Aygöl ödülünü takdim etti. Ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve protokol üyeleri kurulan stantları gezdi.