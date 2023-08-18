Bakan Yardımcısı'ndan Sakarya'nın tarım projelerine övgü: 'Takdirle takip ediyoruz'

SAKARYA (İHA) – Sakarya’da hayata geçirilen çalışmaları takdirle takip ettiklerini söyleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, “Doğru işleri doğru bir şekilde yapmanın önemini biliyoruz. Bakanlığımızın dikkat ettiği pencere de budur. Burada gördüm ki doğru işlere doğru yaklaşım sergilenmiş. Tarım konusunda yaptığınız çalışmaları takdirle takip ediyoruz” dedi.

Bir dizi programlara katılmak için Sakarya’da olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Yüce, Bakan Yelkenci’yle Sakarya hakkında bilgiler paylaşırken, Yelkenci, Sakarya’da tarım ve eğitimin bir arada sürdürülmesi yönünde gerçekleştirilen adımların çok değerli olduğuna dikkat çekti. Yüce, “Sakaryamız tarım sanayi ve turizmde ülkemizin önde gelen şehirlerindendir. Eğitim konusunda şehrimizde çok değerli yatırımlar hayata geçiriliyor. Bu konuda bakanlığımıza ve il milli eğitim müdürümüze teşekkür ederim. Birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz” dedi.

“Bazı okullarımızda da tarım bahçeleri oluşturuyoruz”

6 bin dönüm alan üzerinde tarımsal çalışmaların hayata geçirildiği projenin ayrı bir öneminin olduğuna dikkat çeken Yüce, “Bu alanda bir tarım lisesi hayata geçirmek için bakanlığımızla birlikte adım attık. Şuanda temelleri atıldı. En kısa zamanda inşallah eğitime başlayacak. Bazı okullarımızda da tarım bahçeleri oluşturuyoruz. Genç yaşta öğrencilere tarımın değerini anlatmak, tarımı sevdirmek için attığımız bir adımdı. Çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda mezunu olduğum imam hatip lisesini yeniden inşa ediyoruz. 48 derslikli yeni okulumuzun projesi neredeyse tamamlandı. Çevre düzenlemelerine geçtik. İnşallah kısa süre içerisinde eğitime başlayacak bir seviyeye gelecek” diye konuştu.

“Doğru işleri doğru bir şekilde yapmanın önemini biliyoruz”

Sürdürülebilirlik, tarım ve gıda güvenliği başlıklarının Türkiye Yüzyılı hedeflerinde yer aldığını vurgulayan Yelkenci, “Sakarya, tarihi birikimi, coğrafi yapısı ve iklimi ile çok önemli bir şehir. Sakarya havzası birçok sanatçı ve sporcunun yetiştiği, nitelikli çalışmaların gerçekleştirildiği bir yer. Doğru işleri doğru bir şekilde yapmanın önemini biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın dikkat ettiği pencere de budur. Burada aldığım brifinglerde gördüm ki Sakarya’da doğru işlere doğru yaklaşım sergilenmiş. Ayrıca tarım konusunda yaptığınız çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Eğitime sunduğunuz katkı için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.