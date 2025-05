Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu: 'Türkiye olarak, hiçbir bireyi geride bırakmamaya kararlıyız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, "Sosyal yardım programlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımını teşvik ederek bireysel ve toplumsal kalkınmayı hedefliyoruz. Türkiye olarak, bu vizyon doğrultusunda, toplumun her kesimini desteklemeye ve hiçbir bireyi geride bırakmamaya kararlıyız" dedi.

Tarıkdaroğlu, Singapur’da, küresel sosyal adaletin güçlenmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği ICSO2025 Uluslararası Fırsat Toplulukları Konferansı’nda, Türkiye’deki uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak destekleyici, kapsayıcı ve fırsat eşitliği sağlayan politikalar geliştirdiklerini belirten Tarıkdaroğlu, kadınların yaşam şartlarını iyileştirmeye ve fırsatlara daha eşit bir şekilde erişimini sağlamaya yönelik çalışmaları, bu alandaki en öncelikli adımlarından biri olarak nitelendirdi. Tarıkdaroğlu, "Kadın girişimciliğini destekleyen dijital platformlarımız ile kadınların dijital ekonomiye katılımını artırmayı hedefliyoruz. Bu platformlar, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına imkan tanıyor" diye konuştu.

Çocuklar ve engellilere yönelik politika ve uygulamalardan da örnek veren Tarıkdaroğlu, şunları söyledi:

"Çocuklarımıza yönelik sunduğumuz koruyucu, destekleyici ve geliştirici hizmetler ile onların sağlıklı bireyler olarak topluma katılımını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu hizmetleri sunarken, aile birliğinin ve bütünlüğünün muhafazasını da her daim temel önceliklerimiz arasında konumlandırıyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızı kurum bakımına almadan, ailelerinin yanında SED Hizmeti aracılığıyla ekonomik olarak desteklenmeyi önceliklendiriyoruz. Aynı zamanda, her çocuğun sevgi dolu bir aile ortamında büyüme hakkını gözeterek koruyucu ailelik modelini destekliyoruz. Engelli bireylerin hayatın her alanında eşit fırsatlara erişimi, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli yapı taşlarındandır. Evde bakım yardımı, gündüzlü bakım merkezleri, umut evleri gibi hizmetler aracılığıyla bireylerin sosyal çevresinden kopmaması birinci önceliğimizdir. Bakanlığımızca koordine edilen sosyal yardım programlarıyla dezavantajlı grupları destekliyoruz. Sosyal yardım programlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımını teşvik ederek, bireysel ve toplumsal kalkınmayı hedefliyoruz. Türkiye olarak, bu vizyon doğrultusunda, toplumun her kesimini desteklemeye ve hiçbir bireyi geride bırakmamaya kararlıyız."

İkili görüşmeler

Tarıkdaroğlu konferans kapsamında çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Singapur Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat ile Singapur Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli ile görüşen Tarıkdaroğlu, Malezya Kadın Aile ve Toplumsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Noraini Ahmad, Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Sosyal Güvenlik ve Güçlendirme Bakan Yardımcısı Mazen Abdulrahman M Alzamel ve Katar Devleti Sosyal Kalkınma ve Aile İşleri Müsteşar Yardımcısı Sheika bint Jassim Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmelerde, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunulduğu, Tarıkdaroğlu’nun 2025 Aile Yılı kapsamında bu ay içinde yapılması planlanan Uluslararası Aile Forumu’na davet ilettiği öğrenildi.