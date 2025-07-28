Bakan Yardımcısı ve Bursa protokolü orman yangınlarını yakından takip ediyor

Bursa’da Kestel, Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına karşı 11 hava aracı, 971 kara aracı ve 2 bin 684 personelle yoğun mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ve il protokolü, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi’nde bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile birlikte Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi’nde yangınla mücadele çalışmalarını yerinde takip ediyor.

26 Temmuz tarihinde Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesi ile Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangına yönelik yoğun müdahale sürüyor. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale eden ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için büyük bir özveriyle çalışıyor. Yangına müdahale kapsamında bölgede 11 hava aracı, 971 kara aracı, 2 bin 684 personel görev yapıyor.