Bakan Yardımcısı Yumaklı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü değerlendirme toplantısına katıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, birtakım ziyaretler için geldiği Bilecik’te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü değerlendirme toplantısına katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı’nın başkanlığında Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, il müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Bakan Yardımcısı Yumaklı’ya il genelinde 2022 yılında gerçekleştirilen faaliyetler, 2023 yılı faaliyet planları ve yürütülen projeler hakkında bilgi verildi. İl Müdürü Yoldaş, toplantı sonunda Bakan Yardımcısı Yumaklı’ya yapmış oldukları ziyaretten ve Bilecik tarım ve hayvancılığına vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederek, Osmanlı tablosu hediye etti.