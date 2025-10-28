Bakan Yerlikaya: '112'ye 507 ihbar geldi, sadece 30'u hasarla ilgili'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde can kaybı olmadığını, 26 kişinin hafif yaralandığını açıkladı. Bölgede 4 binanın yıkıldığını belirten Yerlikaya, hasar tespit ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yerlikaya ayrıca Türkiye’nin acil müdahale planında fevkalade olduğunu da sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Deprem, İzmir, Manisa, Uşak, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale illerinde hissedildi. Depremden etkilenen başta Sındırgı olmak üzere, diğer illerimizde can kaybı yoktur. Sındırgı’da 26 kişi hafif şekilde yaralanmıştır. Şu ana kadar hepsi taburcu oldu. Hepsine geçmiş olsun. 112 Acil çağrı merkezine şimdiye kadar 507 çağrı alınmıştır. Bunların her biriyle ilgili gereken aksiyon alındı. Burada altını çizmek istiyorum ki, bu çağrılardan sadece 30 çağrı hasarla ilgili olan ihbarlardı. 4 ve üzeri 12 artçı deprem meydana geldi. Hasarla ilgili tespit çalışmalarımıza başladık. Tüm arama kurtarma ekipleri dahil, bin 24 personel ve 224 araç ile müdahale çalışmalarımız depremin yaşandığı ilk andan itibaren başladı ve devam ediyor. Depremin yıktığı 4 bina var. Bunlardan 3’ü içerisinde yaşam olmayan, 10 Ağustos depreminde ağır hasarlı olarak tespit edilerek boşaltılan binalardı. Çarşıda içerisinde 4 bağımsız iş yerinin olduğu bir bina yıkıldı. İlk etapta Sındırgı ilçesindeki 7 mahalle ve kırsaldaki 68 mahallelerdeki hasar tespiti için çalışmalara başladık."

Hasar tespitlerinin tamamlanmasının ardından yine paylaşımda bulunacaklarını belirten Yerlikaya, "Hasarlı olan binalardaki vatandaşlarımıza ya konteyner ya da kira yardımında bulunacağız. 100 adet yaşam konteynerini getirdik. Hazır vaziyette bekletiyoruz. Dün Balıkesir’e metrekareye 68 kilogram yağmur yağdı. Ancak, şimdiye kadar yağmurla ilgili bir olumsuzluk yaşamadık. Dün evlerine girmek istemeyen 82 vatandaşımızı, cami, okul veya konferans salonunda misafir ettik. 2 bin adet battaniye dağıttık. 18 bin adet battaniyemiz dağıtılmak üzere burada hazır. Kızılay, beslenme konusunda gereken bütün çalışmaları yapıyor. STK’larda gerekli gördükleri her konumda, bulunarak vatandaşlarımıza çay, çorba, su ve diğer ihtiyaçlar konusunda yardımcı oluyor. Sındırgı’da 1,5 saat elektrik kesintisi yaşandı. Ancak, Enerji Bakanlığı hızlıca çözüm üreterek enerjiyi verdi. Şu an enerji ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Haberleşmeyle ilgili bir sıkıntı yok. Buna rağmen 9 geçici baz istasyonunu burada konumlandırdı" dedi.

"Gereken ihtiyaçlar için Balıkesir Valiliğine 25 milyon destek"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yerlikaya şöyle devam etti:

"Meydana gelen depremde vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Balıkesir Valiliğine 25 milyon lira gönderdik. Can kaybının olmaması, yaralının olmamasına şükrediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bütün vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti."

"Türkiye, afet anı ve sonrası için fevkalade durumdayız"

Acil müdahale planının devamlı kendini yenilediğini belirten Yerlikaya, "AFAD dünya markası teşkilat haline geldi. Afet anı ve sonrası için Türkiye gerçekten fevkaladeyiz. Aynı anda aksiyon almak, kimin ne yapacağının tespit edilmesi, vatandaşa doğru ve zamanında bilgi verilmesi gibi bütün konularda, Türkiye acil müdahale planında büyük sınav veriyoruz. Sosyal medyada ise gerçekliği yansıtmayan bazı bilgiler yansıtılıyor. Vatandaşlar bu bilgileri yetkili ağızdan duymadıkları sürece itibar etmesinler" dedi.