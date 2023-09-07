Bakan Yerlikaya: '14 zehir taciri yakalandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl’de düzenlenen operasyonlarda 14 zehir taciri yakalandı” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, 4 farklı şehirde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildiğini belirterek, “İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl’de düzenlenen operasyonlarda 14 zehir taciri yakalandı. İstanbul’da üç ilçede düzenlenen üç ayrı operasyonda 19 kilogram eroin, 58 kilogram bonzai, 170 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu ile silah ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli’nde TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada 158 kilogram esrar yakalandı. 1 şüpheli gözaltında” dedi.

"Adana, Bingöl ve İstanbul’da yapılan operasyonlarda toplam 632 kilogram uyuşturucu madde yakalandı"

Operasyonların devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, Adana ve Bingöl’de gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin de, “Adana’da durdurulan bir araçta yapılan aramada 158 kilogram esrar yakalandı, 1 şüpheli gözaltında. Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca ise Genç kırsalında yapılan aramalarda 150 kilogram toz esrar, 44 kilogram kubar esrar, 3 milyon 325 bin 468 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonlarda da 280 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs da gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.