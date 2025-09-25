Bakan Yerlikaya: '366,5 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’da 366,5 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul’un Güngören, Şişli, Beylikdüzü ve Bayrampaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla ilgili paylaşım yaptı. Yerlikaya, toplamda 366,5 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Aynı zamanda Yerlikaya, güvenli yarınlar için uyuşturucuya karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da 366,5 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Güngören, Şişli, Beylikdüzü ve Bayrampaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 322 kilogram metamfetamin, 44,5 kilogram skunk, 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap, 492 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirdik. Operasyonlarda 9 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin 6’sı tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İstanbul Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."