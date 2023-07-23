Bakan Yerlikaya: '5 kahramanımızın şehit edilmesinden sorumlu 2 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 asker, 2 jandarma ve 1 polis mensubunun şehit edilmesinden sorumlu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 asker, 2 jandarma ve 1 polis mensubunun şehit edilmesinden sorumlu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya paylaşımında, “5 kahramanımızın şehit edilmesinden sorumlu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 2 jandarma ve 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler; Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi” ifadelerini kullandı.