Bakan Yerlikaya: 'An itibari ile olumsuz bir durum yoktur'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’nın Kulu ilçesinde sabah saat 07.58’de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada, “Konya İli Kulu ilçesinde saat 07.58’de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.