Bakan Yerlikaya: 'Aranan şahıslar uygulamasında 3 bin 97 şahıs yakalandı, 16 kayıp bulundu'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerince eş zamanlı olarak yapılan aranan şahıslar uygulamasında bin 190’ı hükümlü, bin 907’si yakalama emri ile aranmakta olan toplam 3 bin 97 şahsın yakalandığını, 7’si çocuk 16 kayıp kişinin bulunduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde eş zamanlı olarak yapılan aranan şahıslar uygulamasında 30 bin 986 personelden oluşan 8 bin 780 ekibin görev aldığını belirtti. Uygulama sonucunda bin 190’ı hükümlü, bin 907’si yakalama emri ile aranmakta olan toplam 3 bin 97 şahsın yakalandığını, 7’si çocuk 16 kayıp kişinin bulunduğunu kaydeden Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.