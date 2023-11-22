Bakan Yerlikaya: 'Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinin meydana gelen heyelan ve sel felaketleri nedeniyle ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Zonguldak ilimizde 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre 133 çatı uçması tespit edildi. Defterdarlık Zarar Tespit Grubunca yapılan zarar tespitlerinde şu ana kadar 54 konut ve 226 iş yeri zarar gördü. AFAD İl Müdürlüğünce yapılan etüdlerde heyelandan 10 konutun etkilendiği, 1 konutun kalıcı olarak boşaltıldığı ve 9 konut için önlem alınmasına dair rapor hazırlandı. Tarım İl Müdürlüğünce şu ana kadar yapılan tespitlerde 135 sera ile 76 balıkçı teknesi zarar gördü. Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz ’Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildi. 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu Karadeniz Ereğli’sinde AFAD gönüllülerimiz sokakları temizliyor, su basan iş yeri ve evlerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor. Karadeniz Ereğli’sindeki hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. AFAD gönüllülerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.