Bakan Yerlikaya: '(Deprem) 2 vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde medyana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “2 vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah 10.42’de Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya paylaşımında, “Bu sabah 10:42’de Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sonrasında en büyüğü 4.5 büyüklüğünde olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldü. İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde; AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE Ekipleri ve diğer görevlilerle yapılan saha taramaları ile birlikte 112’ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, “İstanbul Esenler’de 1, Küçükçekmece 1 bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. Bursa Mudanya’da 1 evde çatlak olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. 2 vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.